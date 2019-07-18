2019-07-18T05:04:14+03:00
Общество

45 лет БАМу: Восточный полигон ГК «ЛокоТех» поздравил железнодорожников

Торжества прошли от Тайшета до Тынды [фоторепортаж]
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45 лет БАМу: Восточный полигон ГК «ЛокоТех» поздравил железнодорожников. Фото:ГК «ЛокоТех».45 лет БАМу: Восточный полигон ГК «ЛокоТех» поздравил железнодорожников. Фото:ГК «ЛокоТех».

Легендарный БАМ - одна из стратегических магистралей страны, грандиозный советский проект. В апреле 1974 года БАМ объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой и сюда устремились искатели приключений со всей страны. Но все было не так романтично: в сложнейших условиях, среди гор, густой тайги, на берегу Байкала и не только им предстояло проложить путь в 4000 км… Сейчас БАМ переживает второе рождение: строятся новые линии, реконструируются существующие.

- 45 лет - это значимая дата для всех бамовцев, – говорит заместитель генерального директора по Восточному полигону Алексей Фризен. - Сотрудники ГК «ЛокоТех» внесли огромный вклад в строительство, становление и развитие Байкало-Амурской магистрали. Многие работники своими руками возводили локомотивные комплексы, строили дома, мосты, туннели, прокладывали километры путей, создавали города и поселки. Каждый из них достоин награды за качественный и добросовестный труд.

«ЛокоТех-Сервис» - компания, созданная в 2010 году в рамках реформы российского железнодорожного транспорта. В 2014 году по итогам аукциона она заключила контракт с ОАО «РЖД» на полное сервисное обслуживание 14 799 локомотивов. В состав компании входит порядка 90 локомотиворемонтных депо по всей России. БАМ охватывает Восточный полигон ГК «ЛокоТех».

- Наша компания уникальна. Мы обладаем техническими и кадровыми ресурсами для обеспечения сервисного обслуживания капиталоемких механизмов во всем их жизненном цикле и хотим, чтобы каждый работник понимал, что он – часть большой команды и его вклад в общий успех бесценен, - продолжает Алексей Фризен. - Мы гордимся нашими сотрудниками и уважаем их труд.

А где уважение, там и почести. Праздничные мероприятия в честь 45-летия БАМа начались в сервисном локомотивном депо Тайшет, продолжились в депо Северобайкальск и сервисном отделении Лена, затем - на предприятии в Новой Чаре и завершились в Амурском и Тындинском депо.

Пригласили на торжество не только всех действующих сотрудников, но и ветеранов труда и Великой Отечественной войны. Руководители подразделений, обращаясь с приветственной речью, благодарили работников за труд, отзывчивость, энтузиазм и неравнодушие. Все коллективы депо лично поздравили руководители Восточного полигона. Замначальника Управления по Восточно-Сибирской железной дороге по производству Алексей Спиридонов присутствовал на торжествах в сервисных локомотивных депо Северобайкальск и Новая Чара, а также сервисном отделении Лена. Начальник отдела управления персоналом Восточного полигона Александр Дурнов прибыл для поздравления в депо Братское. Управляющий директор по управлению персоналом Восточного полигона Людмила Бахабаева поздравила сотрудников сервисного локомотивного депо Амурское, а заместитель гендиректора по Восточному полигону Алексей Фризен наградил персонал сервисного локомотивного депо Тында - Северная.

Начальникам депо вручили памятные стелы с символикой БАМа, а рабочим, внесшим вклад в развитие магистрали, - почетные грамоты, благодарности, медали и памятные сувениры.

КАК ЭТО БЫЛО

Управляющий директор по управлению персоналом Восточного полигона Людмила Бахабаева поздравила сотрудников сервисного локомотивного депо Амурское.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

Депо Амурское расположено в Комсомольске-на-Амуре. Здесь производят ремонт тепловозов. В состав депо входят сервисные отделения Новый Ургал, Высокогорная и Советская Гавань, а также пункт техобслуживания локомотивов на станции Комсомольск-Сортировочный.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

Большой праздник прошел прямо на железнодорожной платформе.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

А в Северобайкальске торжества прошли у паровоза-памятника. Кстати, это первый российский курьерский паровоз серии Н, изготавливались такие в начале ХХ века. Увы, они не сохранились, зато создан макет.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

Замначальника Управления по Восточно-Сибирской железной дороге по производству Алексей Спиридонов вручает благодарственные письма работникам, которые вложили в развитие БАМа много сил и труда.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

Посмотрите, сколько молодых лиц! В Тынде - столице БАМа.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

Заместитель гендиректора по Восточному полигону Алексей Фризен наградил персонал сервисного локомотивного депо Тында - Северная.

Фото:ГК «ЛокоТех».

Фото:ГК «ЛокоТех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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