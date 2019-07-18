2019-07-18T18:07:03+03:00
Происшествия

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в ближайшие двое суток вырастет на метр

Об этом предупреждает МЧС, однако критической отметки река не достигнет [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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После наводнения уровень воды в реке Ия стал для жителей Тулуна важнейшей информацией.После наводнения уровень воды в реке Ия стал для жителей Тулуна важнейшей информацией.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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И снова ливни, ливни и грозы, а днем град. Климат на западе Иркутской области, в зоне наводнения, в принципе дождливый. А уж этим летом...И каково это переживать людям, пережившим сильнейший потоп, который разрушил их налаженную жизнь и быт, Немудрено, что по предварительным оценкам властей, каждый пятый готов уехать их родных мест. Тем временем Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтверждает непогоду.

- 18 июля на реках области отмечаются колебания уровней воды в пределах 5 – 40 сантиметров, - приводит данные синоптиков МЧС по региону. -А 19-20 июля на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30 – 110 сантиметров.

Сразу скажем - это много, для пропитанной влагой почвы - особенно, воде будет трудно уходить. Но все-таки не критично. На 17 июля, когда уровень воды в реке Ия повысился на 7 сантиметров, он составил 495. Прибавляем еще 110 см. ( а гидрологи полагают, что это максимум) - получается 605. Критический уровень реки Ия в районе Тулуна - 7 метров.

Но все-таки ситуация серьезная и отнестись к ней надо соответственно. Поэтому ГУ МЧС по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Прежде всего, необходимо воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Не планируйте выход на воду на судах.

Во время града постарайтесь остаться в помещении, либо заходите с улицы в здания, прикрыв голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не пользуйтесь электроприборами во время грозы.

, на остальных реках области – колебание уровней воды в пределах 5 – 40 сантиметров. На гидрологических постах рек и озер региона идет непрерывный мониторинг уровней воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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