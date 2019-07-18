Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в ближайшие двое суток вырастет на метр

И снова ливни, ливни и грозы, а днем град. Климат на западе Иркутской области, в зоне наводнения, в принципе дождливый. А уж этим летом...И каково это переживать людям, пережившим сильнейший потоп, который разрушил их налаженную жизнь и быт, Немудрено, что по предварительным оценкам властей, каждый пятый готов уехать их родных мест. Тем временем Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтверждает непогоду.

- 18 июля на реках области отмечаются колебания уровней воды в пределах 5 – 40 сантиметров, - приводит данные синоптиков МЧС по региону. -А 19-20 июля на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30 – 110 сантиметров.

Сразу скажем - это много, для пропитанной влагой почвы - особенно, воде будет трудно уходить. Но все-таки не критично. На 17 июля, когда уровень воды в реке Ия повысился на 7 сантиметров, он составил 495. Прибавляем еще 110 см. ( а гидрологи полагают, что это максимум) - получается 605. Критический уровень реки Ия в районе Тулуна - 7 метров.

Но все-таки ситуация серьезная и отнестись к ней надо соответственно. Поэтому ГУ МЧС по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Прежде всего, необходимо воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Не планируйте выход на воду на судах.

Во время града постарайтесь остаться в помещении, либо заходите с улицы в здания, прикрыв голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не пользуйтесь электроприборами во время грозы.

, на остальных реках области – колебание уровней воды в пределах 5 – 40 сантиметров. На гидрологических постах рек и озер региона идет непрерывный мониторинг уровней воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717973" frameborder="0"></iframe> Собаку, спасенную во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9..Видео: предоставлено питомником К-9.

Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области ( подробности)

Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне (подробности)

Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей. Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами. (подробности)