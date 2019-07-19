2019-07-19T10:51:02+03:00
Общество

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от разрушительного наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин проведет совещание и побывает в затронутых паводком районах [онлайн-трансляция]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Владимир Путин прилетел в пострадавшую от разрушительного наводнения Иркутскую область.Владимир Путин прилетел в пострадавшую от разрушительного наводнения Иркутскую область.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Из-за сильного паводка страдают сразу восемь районов Приангарья, а больше всех Нижнеудинск и Тулун. В зоне бедствия подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из которых смыло потоком воды.

- Владимир Путин проводит совещание с главами ведомств, руководством области, а также мэрами пострадавших от наводнения районов. Побывает в подтопленных районах, осмотрит общежития - центры долговременного размещения пострадавших. Смотрите онлайн-трансляцию "КП".

За время паводка в 107 населенных пунктах региона оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. Сейчас в западных районах региона ведутся восстановительные работы, откачивается вода из подвалов зданий, проходит дезинфекция. разбираются завалы мусора, ведется укрепление берегов, ставятся дамбы на реках. После того, как земля просохнет, начнется большая стройка. Кроме того, уже решено, что лишившиеся крова люди могут выбрать для жительства и другие населенные пункты.

Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Жителям Тулуна лишь остается провожать уплывающие дома. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Жителям Тулуна лишь остается провожать уплывающие дома. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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