Утром 22 июля на планерке в администрации Читы сотрудники ФСБ задержали замначальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майора МЧС Ивана Пименова. Задержание сняли на видео. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ зачитывают Пименову причину и выводят из помещения.

- Вы подозреваетесь в хищении бюджетных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, - сказали правоохранители сотруднику МЧС прежде, чем выйти с ним из зала.

Ситуацию прокомментировали следователи.

- Возбуждено уголовное дело в отношении Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Предполагается, что в прошлом году они украли 1,6 миллиона рублей из бюджета. Тогда был заключен контракт с одной из организаций на 3,7 миллиона рублей, чтобы вести диагностику, техобслуживание и ремонт пожарной техники. При этом Пименов договорился с руководителем организации, что они могут украсть часть этих денег. Схему придумали хитрую. Фирма занималась только поставкой запчастей для техники, а вот ремонт и обслуживание, прописанные в контракте, по незаконному требованию Пименова делали его подчиненные. Деньги за эту работу между собой делили подозреваемые, составляя липовые акты выполненных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721566" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в администрации Читы.Видео: предоставлено источником.

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