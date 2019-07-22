"Нашли на берегу Байкала": в Иркутске собирали деньги на лечение собаки, которая на самом деле живет в Турции

"Он никому не нужен. Над ним издевались и не кормили... В глазах надежда, люди, как кричать, чтобы вы услышали? Сердце кровью обливается, неужели он умрет из-за нехватки денег? Спасите собаку", - такой клич бросил один из иркутских приютов для бездомных животных на своей официальной странице в соцсетях. Да, дело благое, наверняка, многие сибиряки сразу бросились переводить деньги... Но! Читаем пост дальше.

"Нашли привязанного на берегу Байкала, кто это сделал и для чего, в голове не укладывается", - пишут сотрудники приюта в интернете. Стоп! Но ведь фотографии этого же пса выложены на странице в Instagram... турецкого приюта для беспризорных животных! Это заметили пользователи интернета. Перевели подписи к фото с турецкого, и, разумеется, возмутились аферой.

- Кратко история собаки. Ее обнаружили волонтеры Турции, - рассказывают иркутяне в Facebook. - Должны были отвезти в Стамбул на лечение. Потому что собака была очень плоха.

В соцсетях бросили клич о сборе денег на спасение собаки, только вот находится она не в Иркутске. Фото: страница Татьяны Яньшиной в Facebook.

Итак, собака в Турции, а сборы в Иркутске. Правда, как пишут сибиряки в интернете, после поднятого шума эти жалостливые записи со страницы иркутского приюта для бездомных животных быстро удалили. Но, возможно, кто-то успел отправить деньги на "спасение" собачки. Говорят, что к этой истории причастна иркутянка, которая уже не в первый раз попадается на аферах со сборами денег для животных.

Как бы то ни было, прежде, чем перечислять деньги на благотворительность, надо убедиться, что это не обман.

- Всегда проверяйте информацию, - призывают друг друга пользователи соцсетей из Иркутска.

Пользователи соцсетей раскрыли обман, увидев фото той же собаки в аккаунте турецкого приюта для животных. Фото: страница Татьяны Яньшиной в Facebook.

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