Не присылайте в зону бедствия трусы и туфли для стриптиза: дневник москвички, работающей на наводнении в Тулуне

Сегодня мы публикуем записки из пострадавшего в наводнении Тулуна, которые делает москвичка Анна Барне. Искусствовед по образованию, когда в 2010 году начали гореть торфяники под Москвой, она стала собирать гуманитарную помощь для волонтеров. Потом сменила тишину выставочных залов на работу в Авиалесоохране и сама стала добровольным пожарным. В зону бедствия в Иркутской области она отправилась координатором по оказанию гуманитарной и финансовой помощи от пяти благотворительных фондов, в числе которых и – фонд «Лавка радостей», где Анна возглавляет программу «Феникс», задача которой - помощь пострадавшим в пожарах и наводнениях. Итак, «картинки с натуры».

4 июля

Приехали в Тулун, по дороге посетили несколько мелких населенных пунктов, город сильно разрушен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721616" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне глазами москвички Анны Барне, приехавшей оказывать городу помощь.

Такую картину увидела Анна Барне, приехав в Тулун.

5 июля

Дома все ещё плывут

5 июля. Дома в Тулуне еще плывут. Фото: Анна Барне.

8 июля

Просушка вещей после наводнения. Безногого инвалида, когда пришла вода, его семья затащила на крышу. Можно ли будет снова использовать эти протезы, пока непонятно. У меня ощущение, что я сейчас делаю самую страшную съемку в своей жизни.

Просушивают вещи. Фото: Анна Барне.

9 июля

Сегодня я спала на настоящей кровати, на простынях, и мне удалось помыться, да еще и горячей водой. Какое чудо и счастье, когда все это есть. Вода из водопровода уже течет, но предупредили, что использовать ее нельзя, - наводнение размыло туалеты, в воде до сих пор плавают туши животных, хотя их и усердно собирают. Вода страшно воняет.

Вчера я попыталась поесть в ресторане, на котором висела радостная табличка "Мы работаем!". Заказала гуляш, салат, чай и купила сухарики в баре. Меня уверили, что все у них чистенькое и мытое привозной водой. Я попыталась сесть на диван, но мне сказали - диван еще не просох, лучше сядьте на стул. Вскоре я почувствовала, что стул тоже влажный... Еду принесли, невкусную, микроскопическую порцию, пока несли, я грызла сухарики, а потом надела очки и увидела, что пакетик покрыт слоем ила и грязи... А ведь я могла дойти до полевой кухни, кажется, она все еще работает в пункте временного размещения, где я раньше спала на спортивном мате. От всей души надеюсь, что ничего не подцеплю.

9 июля

Вокруг - горе и совершенно сюрреалистические картины. Входя в офис, в магазин, люди первым делом спрашивают друг друга - "Ну вы как, уплыли?". Это "уплыли" превратилось в понятный и устойчивый термин. Уплыли в никуда дома со всеми вещами, сараи, дачи. Люди фотографируют найденные дома, дачи, животных и сообщают о них в вайбере, на том же ресурсе люди публикуют объявления о потерях. Все активно обмениваются историями.Начались активные сборы на личные карты, вероятно, среди реальных пострадавших уже появились и мошенники.

Это чья-то история, чья-то жизнь... Фото: Анна Барне.

В городе военные раздают очищенную воду с машин, но население в очищенную воду не верит и предпочитает пить бутилированную. Продукты в магазине есть.

Разумеется, ходят страшные слухи о сотнях жертв, которые скрывают власти. Почему-то никому не приходит в голову, где родственники этих жертв и почему они молчат. Самый популярный слух - о женщине с ребенком на руках, которая сидела на крыше унесенного дома. Далее идут разные варианты, что с ней случилось, - "спаслась, но ребенка уронила", "одного ребенка уронила, второго удержала", "прыгнула с крыши в воду, и ее затянуло водоворотом", самый драматичный слух - "и она умница, догадалась поджечь крышу собственного дома, пожар увидели, и ее спасли МЧС-овцы". В реальности ни одного погибшего ребенка в городе нет. Погибли взрослые.

9 июля

Все склады в городе забиты старыми вещами. Часть вещей гниет под открытым небом. Некоторые из их очень хорошие, но как всегда - много желающих пожертвовать вещи, но почти некому раздавать их и сортировать.

10 июля

В городе ломают старые дома. Фото: Анна Барне.

Несмотря на все предупреждения о том, что водой из-под крана можно пользоваться только для смыва унитаза, а умываться и мыть руки ею нельзя, значительная часть людей все это делает. Разработали листовку. Правда, есть ощущение, что запоздали - вода в кране сегодня значительно чище, видимо, скоро ее объявят пригодной для питья.

В городе быстро-быстро ломают остатки зданий, снесенных потоком, следы разрушений исчезают на глазах, но все еще очень страшно. Развалины пустеют, в них реально - страшно, кажется, как будто жизнь в целых районах вымерла. "Чернобыль у нас тут был, Чернобыль" - сказал мне вчера мужчина со щетиной на щеках. Сносили дом, и в стоявшем рядом целеньком трюмо отражался кран-манипулятор, который подцеплял все, что оставалось, и грузил в машину.

11 июля

Идет раздача постельного белья. Мне не приходило в голову, что на ЧС нельзя покупать белое, его берут неохотно - «Не отстираем».

Больше всего после наводнения людям нужно постельное белье, одеяла и подушки. Фото: Анна Барне.

12 июля

Почему гуманитарка гниет под дождем? Фото: Анна Барне.

Меня часто спрашивают, почему в зону ЧС не надо слать подержанные вещи, даже совсем хорошие, даже почти новые. Да вот почему.

Как правило, основная потребность в подержанных вещах бывает закрыта уже через пару дней после того, как ЧС произошло. Пострадавшим некуда ее класть, много одежды не нужно. Быстрее всего одежду доставляют из соседних сел и городов. Затем начинается поток вещей из других городов, в том числе из отдаленных. Вещи доставляют в том числе фурами, самолетами и поездами. Многие водители, разгружая машину, просто вываливают одежду кучей и уезжают.

При этом в зоне ЧС почти невозможно найти свободные рабочие руки на сортировку присланной одежды. Сортировать тонны подержанной одежды - тяжелая и неприятная работа, среди вполне хороших и качественных вещей попадаются мешки с подержанным нижним бельем, одежда, испачканная фекалиями, зараженная насекомыми и проч.

Добровольцы на сортировке часто бывают обижены на то, что люди присылают испачканную, негодную, несезонную одежду. Работать им приходится в перчатках и респираторах, которые не всегда можно быстро найти в нужном количестве. Не хватает тары для сортировки, - в зоне ЧС сложно найти нужное количество коробок, скотча, мешков. Нет возможности разложить одежду по размеру и по содержанию, хотя бы отделить женское и мужское, взрослое и детское.

Официальные пункты приема гуманитарки быстро перестают принимать одежду, и ее сваливают в стихийные кучи на улицах. Пострадавшие копаются в разноцветных кучах, расшвыривая вещи в стороны в поисках нужного, обувь становится непарной, потом вещи, часть которых сложена под открытым небом, начинают гнить под дождем. К проблемам пострадавшего региона прибавляется еще одна - утилизация ставших антисанитарными тряпок и обуви.

Пресса в этот момент начинает обвинять тех, кто принимал участие в ликвидации ЧС, в плохой организации работы, - "Они выбросили на помойку гуманитарную помощь, собранную людьми, присланную от всего сердца".

Для того, чтобы не возникало таких проблем, не нужно слать в зону ЧС вещи издалека, нужно просто дождаться, когда ЧС пойдет на спад, и уже тогда заниматься адресной помощью. А в начале ЧС нужно отправлять в пострадавший регион новое нижнее белье, тазы, трусы, газовые баллоны, женские прокладки, детское питание, воду и другие действительно нужные вещи. Одежду везти все же лучше новую и если выдавать ее - то строго по актам и паспортам, чтобы не возникало неразберихи и мусорных куч.

12 июля

Дворняга сторожит дом. Или - то, что от него осталось. Фото: Анна Барне.

Цепная собака защищает развалины.

13 июля

Волонтеры пришли помогать разбирать гуманитарную помощь, пока среди найденного интересного - непонятный силиконовый коврик с присоской, штаны с Бобом Марли и туфли для стриптиза.

Такая гуманитарка точно не нужна пострадавшим в наводнении. Фото: Анна Барне.

16 июля

Сходила в парикмахерскую на укладку. Интересно, что, несмотря на бедствие в городе, записаться к парикмахеру почти невозможно. Мастера заняты с утра до вечера, меня еле втиснули между двумя клиентками. При мне даме красили ногти в алый цвет, при этом за окном был разрушенный город - очень странное зрелище, но почему-то я не решилась это сфотографировать.16 июля

17 июля фото

Платье с крестом, присланное в качестве гуманитарной помощи. Уверена, что слали от всей души, но представить себе в нем тулунчанку не могу... тут одеваются попроще.

Куда в разрушенном городке можно надеть такое платье? Фото: Анна Барне.

18 июля

Анна Барне в Тулуне. Фото Ирина Тихонова.

Становится все сложнее выдавать гуманитарную помощь, люди очень устали от непонятной ситуации, в которой они оказались, они хотят точно знать - что с ними будет, снесут ли их дома, нужно ли делать ремонт или надо готовиться к переезду, и становятся очень нервными, добровольцы на Горячей линии выслушивают множество гневных исповедей, им очень тяжело. "Мы до сих пор спим на полу..." "У меня пятеро детей, мне дали два комплекта белья и все, мне нужно детское питание и тонометр...", "У меня дом уплыл, где я теперь буду жить?". Очень, очень крепким внутри нужно быть, чтобы выдерживать этот поток боли и отчаяния.Купила новый ремень на брюки, старый пришлось выбросить, он был исколот дырочками, как будто в него выстрелили дробью, я худела слишком стремительно. Штаны, верой и правдой служившие мне последние 5 лет, стали безбожно велики. Очень хочется устроить себе хотя бы один выходной после двух безумных недель, но целиком выделить день на это пока не получается.

22 июля

Хозяева вынуждены сдавать своих собак в приют - содержать их негде.

Вчера утром было грустное событие - мы с волонтером Никитой подобрали сбитую чьей-то машиной собачку и отвезли в клинику. Но спасти ее не удалось. Зато я узнала, что при ветклинике в Тулуне есть приют для ставших бездомными собак, что МЧС и Росгвардия вместе построили для них вольеры и теперь ветеринары этих собак пристраивают. Конечно, это очень тяжелое зрелище - собаки в клетках, но это лучше, чем если бы они бегали по улице, попадая под машины. При мне владелец большого цепного пса привёл его в приют - дом уплыл, собаку содержать негде...

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