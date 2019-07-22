2019-07-22T13:46:04+03:00
Общество

Веселые приключения ВИТАМИННЫХ ДРУЗЕЙ в «Слате» стартуют уже сегодня!

Не упустите возможность собрать всю коллекцию забавных игрушек всего за 1 рубль*
Поделиться:
Веселые приключения ВИТАМИННЫХ ДРУЗЕЙ в «Слате» стартуют уже сегодня!Веселые приключения ВИТАМИННЫХ ДРУЗЕЙ в «Слате» стартуют уже сегодня!
Изменить размер текста:

1. ПОКУПАЙТЕ товары в «Слате».

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

2. ПОЛУЧАЙТЕ фишки-наклейки за каждые 300 рублей в чеке.

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

3. КОПИТЕ наклейки в специальном буклете.

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

4. ОБМЕНЯЙТЕ наклейки на любую игрушку из коллекции:

всего за 1 рубль за 60 наклеек;

за 499 рублей за 20 наклеек.

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

Акция действует с 22 июля по 24 ноября 2019 г. Только в супермаркетах «Слата».

Количество товаров ограниченно!

Подробности - на сайте www.slata.ru

#витаминныедрузья #слата

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

НАКЛЕЙКИ ВЫДАЮТСЯ С 22 ИЮЛЯ ПО 10 НОЯБРЯ 2019 г.

* При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести игрушки «Витаминные друзья» за 1 рубль или 499 рублей.

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

Организатор акции - ООО «Маяк», ул. Депутатская, 84/1 пом. 2, ОГРН: 1083811008160.

Шляпа, лассо, лошадь, жетон шерифа, ремень не являются частью акционной игрушки, не продаются отдельно, разработаны исключительно для оформления рекламных материалов акции.

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

Фото: ТД "Слата."

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей
В Братске водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку на остановке
В Иркутске началось благоустройство мемориала "Вечный огонь Славы"
В Тулуне мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся
Сергей Сокол: При строительстве жилья в зоне ЧС необходимо учесть интересы всех пострадавших и особенно многодетных семей
Лесные пожары в Иркутской области распространились на площади более 250 тысяч гектаров
Наводнение в Иркутской области: полицейские восстановили документы всем обратившимся жителям подтопленных районов
В Бурятии сотрудница страховой компании путем обмана присвоила себе более 300 тысяч рублей
Наводнение в Иркутской области: пострадавшим жителям подтопленных районов выплатили более 17 миллионов рублей
Наводнение в Иркутской области: полиция помогает пострадавшим сибирякам восстанавливать документы
Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина
Помогите найти человека: 5 июля вблизи Нижнеудинска пропал молодой вахтовик
Наводнение в Иркутской области: в пострадавших от паводка районах завершилась вакцинация
Наводнение в Иркутской области: власти выкупят санаторий в Саянске для размещения пострадавших от паводка
ДТП в Бурятии: иномарка утонула в Байкале, водитель погиб
Наводнение в Тулуне: подтопленными остаются 16 домов, дворов и огородов
Официантки вагона-ресторана украли банковскую карту у пассажира поезда и сняли 90 тысяч рублей
Гороскоп на 21 июля от бурятских лам: устройте романтический ужин
В бурятском поселке Эрхирик из-за ливня подтопило 30 домов и земельных участков
Тибетские ламы на конференции в Улан-Удэ обсудят секреты буддистской медицины
Наводнение в Иркутской области: специалисты провели дезинфекцию 11,5 тысяч домов и социальных объектов