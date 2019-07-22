Веселые приключения ВИТАМИННЫХ ДРУЗЕЙ в «Слате» стартуют уже сегодня!
1. ПОКУПАЙТЕ товары в «Слате».
Фото: ТД "Слата."
2. ПОЛУЧАЙТЕ фишки-наклейки за каждые 300 рублей в чеке.
Фото: ТД "Слата."
3. КОПИТЕ наклейки в специальном буклете.
Фото: ТД "Слата."
4. ОБМЕНЯЙТЕ наклейки на любую игрушку из коллекции:
всего за 1 рубль за 60 наклеек;
за 499 рублей за 20 наклеек.
Фото: ТД "Слата."
Акция действует с 22 июля по 24 ноября 2019 г. Только в супермаркетах «Слата».
Количество товаров ограниченно!
Подробности - на сайте www.slata.ru
#витаминныедрузья #слата
Фото: ТД "Слата."
НАКЛЕЙКИ ВЫДАЮТСЯ С 22 ИЮЛЯ ПО 10 НОЯБРЯ 2019 г.
* При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести игрушки «Витаминные друзья» за 1 рубль или 499 рублей.
Фото: ТД "Слата."
Организатор акции - ООО «Маяк», ул. Депутатская, 84/1 пом. 2, ОГРН: 1083811008160.
Шляпа, лассо, лошадь, жетон шерифа, ремень не являются частью акционной игрушки, не продаются отдельно, разработаны исключительно для оформления рекламных материалов акции.
Фото: ТД "Слата."
Фото: ТД "Слата."
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU