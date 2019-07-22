2019-07-22T14:21:53+03:00
Общество

"Олегу тяжело говорить, а он так хочет дружить со сверстниками!": в Иркутской области собирают деньги на лечение подростка

15-летний Олег Ворошилов из Зимы, несмотря на нарушение психического развития, учится на четверки и пятерки
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Олегу тяжело говорить, а он так хочет дружить со сверстниками!": в Иркутской области собирают деньги на лечение подростка. Фото: сайт Русфонда."Олегу тяжело говорить, а он так хочет дружить со сверстниками!": в Иркутской области собирают деньги на лечение подростка. Фото: сайт Русфонда.
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- Сын родился обвитый пуповиной, закричал не сразу, - рассказывает Татьяна Ворошилова из города Зима. - Развивался нормально, как обычный ребенок, начал садиться в полгода, потом пошел. Единственное – не гулил, не произносил никаких звуков.

Родители встревожились. Все-таки в год детки уже начинают произносить первые слова, а Олег все молчал. Обратились к врачам. Сначала медики успокаивали, что все в порядке. Но в три года ребенку поставили сразу три диагноза: общее недоразвитие речи 1-го уровня, задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы.

Мальчику оформили инвалидность. Лечение идет уже несколько лет. Улучшения, конечно, есть - Олег в состоянии сказать коротенькие фразы, но формулировать полноценные длинные предложения ему тяжело. Увы, его речь пока несвязна. Развитие идет медленно.

- Из-за этого сыну трудно общаться со сверстниками, у него нет друзей, - с горечью рассказывает мама Олега Ворошилова. - Он доброжелательный мальчик и очень хочет дружить. Сын учится в коррекционном классе обычной школы. Несмотря на диагноз, учится он хорошо - в дневнике только четверки и пятерки. Очень любит историю и биологию.

Ситуация не безнадежна. Помочь подростку обрести друзей, жить полноценной жизнью, можно. Такое лечение проводят в Москве.

- Олег нуждается в восстановительном лечении, в ходе которого мы планируем улучшить речь и обучаемость мальчика, повысить концентрацию внимания, развить познавательную деятельность, - говорит невролог Института медицинских технологий Ольга Рымарева.

Но проблема в том, что оплатить дорогое лечение нечем. В семье двое детей, работает только папа Олега.

- Помогите, пожалуйста! - просят родители.

Сборы на лечение Олега Ворошилова ведутся на сайте Русфонда. Всего требуется почти 200 тысяч рублей. Из них собрали пока только 10 тысяч рублей, остается еще очень крупная сумма - почти 190 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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