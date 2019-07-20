ВНИИ труда составил рейтинг самых невостребованных профессий в России: актуален ли он в Иркутске

Сотрудники ВНИИ труда Российской Федерации опубликовали исследование, в котором рассказали, о том, какие профессии являются самыми невостребованными в России на сегодняшний день. КП уже подробно рассказывала о нем здесь. В антирейтинг попали учителя, охранники, продавцы, бухгалтеры, юристы и работники культуры. Если верить всероссийской статистике, людям, которые имеют одну из этих специализаций, найти работу сложнее всего. А как обстоят дела на рынке труда в Иркутской области? Смотрим данные о вакансиях на сайте Министерства труда и занятости региона.

Начнем с почетной профессии учителя. В Приангарье не просто нет дефицита рабочих мест в этой сфере - работников сферы образования, наоборот, катастрофически не хватает. В нашем регионе есть 1136 вакантных мест для преподавателей, а соискателей всего 64 на всю область! так что, если вы еще думаете, какую профессию выбрать, идите в педагоги - без работы в нашем регионе вы точно не останетесь!

Внезапно в дефиците в нашем регионе оказались и сотрудники службы охраны. Работников этой сферы в Приангарье в три раза меньше, чем нужно. При На 374 вакантных места претендуют всего лишь 110 соискателей. Очень странно, особенно, если учесть, что для этой работы не нужно получать специального образования.

Вы удивитесь, но и продавцов в Иркутской области тоже катастрофически не хватает! Во всех крупных городах области регулярно открываются новые магазины и торговые центры, которым очень нужны кассиры и консультанты. Вот и получается, что на 494 рабочих места желают устроиться лишь 294 потенциальных продавца.

Что касается работы в сфере бухгалтерского учета, то в этой сфере в Иркутской области практически достигнут баланс между спросом и предложением. На работу на предприятия нашего региона готовы взять 288 бухгалтеров, в то время как желающих получить эту работу чуть больше - 308. Практически у каждого, кто работает с цифрами и имеет соответствующий диплом, есть шанс устроиться на работу.

Та же история с библиотекарями. Здесь мало как желающих устроиться на работу, так и самих свободных вакансий. В нашем регионе есть всего 16 потенциальных библиотекарей, которые могут претендовать на 12 свободных мест. Почти всем хватит!

Если говорить о других профессиях из антирейтинга, то здесь Иркутская область совпадает с другими регионами. Самое печальное положение, конечно же, у юристов. В Приангарье 136 человек хотят устроиться на работу в адвокатские конторы, но, увы, свободных мест только 33. Придется потрудиться, чтобы затмить конкурентов и пойти работать по специальности.

И последняя в антирейтинге, а по совместительству и самая редкая в Приангарье профессия - работники галерей и музеев. Хоть у нас и действует достаточно много музеев, работники в них совсем не требуются - на данный момент в Приангарье нет ни одной свободной вакансии. Но это не так уж и страшно, ведь во всей Иркутской области на нее претендует всего один человек.