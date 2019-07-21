Иркутскстат: сибирячки все чаще откладывают замужество и рождение детей ради карьеры и бизнеса

Женщин в России больше, чем мужчин – это известный факт. Иркутская область, кстати, не исключение. Иркутскстат приводит такие цифры: девушки и женщины – это 54% жителей нашего региона или 1,29 млн человек. А что, если рассмотреть поподробнее, кто они – представительницы прекрасного пола в Иркутской области?

Итак, начнем с географии. Большинство сибирячек в регионе – городские жительницы – 80%. Так что неудивительно, что дамы в Иркутской области хорошо образованы. Причем не просто имеют среднее или высшее профессиональное образование, но и строят научную карьеру: среди кандидатов наук 54% женщин, а среди докторов наук – 34% женщин.

Смотрим далее. Средний возраст жительницы Иркутской области – 40 лет. Ровно половина женщин в нашем регионе в самом расцвете сил. Поэтому представительницы прекрасного пола активно работают: коллектив в самых разных организациях зачастую, как минимум, наполовину женский. Особенно много дам среди учителей (85%), врачей (80%), представителей торговли (67%), специалистов финансовой сферы и страхования (59%). А еще многие работают в общепите, в социальной сфере и обрабатывающей промышленности.

Статистика говорит, что женщины в нашем регионе, будучи квалифицированными специалистами, зачастую мечтают в первую очередь построить карьеру или открыть свой бизнес. Семья при этом отходит на второй план. «Успеется», – думают девушки. Замуж выходят чаще всего после 25 лет, первого малыша рожают тоже не раньше. Хотя считается, что лучший возраст для рождения первенца как раз-таки 20-25 лет. Но что поделать – сначала хочется реализовать себя, встать на ноги, развиться как профессионал…Вот и получается, что многие рожают только после 30 лет.

Есть и такая тенденция: женщины из Иркутской области активно переезжают в Красноярский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Почему? Наверное, тоже в погоне за карьерным ростом и перспективой.

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