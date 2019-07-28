2019-07-28T13:31:51+03:00
Спорт

Прямая трансляция матча Оренбург — Зенит 28 июля 2019: следите за игрой

Встреча Оренбург — Зенит пройдет 28 июля в 14:00 на стадионе «Газовик», для вас прямая трансляция матча Оренбург - Зенит [онлайн-трансляция с 14:00 мск]
Анна ПОПОВА
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Прямая трансляция матча Оренбург — Зенит 28 июля 2019: следите за игрой. Фото: пресс-служба ФК ОренбургПрямая трансляция матча Оренбург — Зенит 28 июля 2019: следите за игрой. Фото: пресс-служба ФК Оренбург
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Добрая половина матчей третьего тура РПЛ позади - многие команды изрядно удивили нас в этот уик-энд. Теперь же мы ждем еще одну, не менее интересную встречу - матч Оренбург — Зенит, который состоится в воскресенье, 28 июля, на оренбургском стадионе «Газовик». Начало игры, прямую трансляцию которой мы сегодня посмотрим — в 14:00 по московскому времени.

Само собой, наиболее очевидный фаворит в этом матче - питерский Зенит, который, к тому же, является действующим чемпионом России и не собирается сдавать свои позиции. Правда, пока в чемпионате России зенитовцы находятся лишь на втором месте - они уступают только екатеринбургскому Уралу. Как так вышло? Очень просто - уральцы обогнали питерцев по разнице забитых мячей в ворота соперников - 6 против 4 у Зенита.

За два прошедших тура в РПЛ Зениту еще не доставались серьезные соперники - все клубы, с которыми они играли, были новичками в этой лиге и значительно отставали в классе. 14 июля соперником сине-бело-голубых стал Тамбов, который они принимали на своем поле и победили со счетом 2:1. Правда, в первом тайме вскрыть оборону гостей не удалось. Первый гол игрок Зенита Ерохин забил только на 46 минуте матча, а уже через 2 минуты Дзюба удвоил преимущество хозяев. Однако тамбовчане не собирались легко сдаваться - на 70 минуте встречи Бенито огорошил Лунева и забил совершенно неожиданный для зенитовцев гол, который сократил преимущество сине-бело-голубых до минимума. Им пришлось потрудиться, чтобы сохранить лидерство, что им в итоге и удалось.

Второй матч в этом сезоне Зенит провел на легендарном стадионе Фишт, котрый видел и Олимпиаду, и Чемпионат мира по футболу, чтобы встретиться с ФК Сочи. И как раз с ними сине-бело-голубые расправились без особого труда. Не прошло и получаса с начала матча, а Азмун уже смог распечатать ворота сочинских леопардов, не встретив особого сопротивления. Да и каких-то опасных атакующих действий хозяева не предпринимали. А вот у Зенита моментов, которые они могли бы реализовать, было достаточно. И один из них в итоге перерос в гол - правда, только на 88 минуте. Во второй раз гол в ворота сочинцев с 11-метровой отметки забил Оздоев, тем самым поставив точку в этом матче.

Если говорить о втором участнике встречи - ФК Оренбург, то в этом сезоне ему пока не улыбнулась удача. В результате двух туров команда находится на 14 месте в турнирной таблице, обгоняя только вышеупомянутые Тамбов и Сочи. Можно сказать, что в этом сезоне оренбуржцев преследует какой-то злой рок - все матчи они проиграли с одним и тем же счетом - 2:1, причем, это происходит по очень схожему сценарию.

Первый матч сине-белые также провели 14 июля - их соперником стал ФК Ростов. Несмотря на то, что в прошлом сезоне оренбуржцы без труда громили желто-синих, на этот раз выиграть им не удалось. Ростовчане вышли вперед уже на 11 минуте встречи - отличился Шомуродов. А в конце первой половины встречи Ионов удвоил преимущество желто-синих в два раза. Но после перерыва Оренбург решил навязать ростовчанам свою игру и пошел вперед, что завершилось голом Деспотовича на 49 минуте. Но больше у оренбуржцев не было шансов свести счет к ничейному результату.

Следующий матч для сине-белых был очень трудным - ведь их соперником стал сам московский ЦСКА. Ход этой встречи, которая состоялся 20 июля в Москве, очень напоминал встречу с Ростовом. На 30 минуте Влашич забивает гол и выводит армейцев вперед, через 8 минут Сигурдссон увеличивает преимущество хозяев,забивая втророй гол для красно-синих в этом противостоянии. А уже спустя две минуты Оренбург вспомнил, что пора что-то менять: Маляров смог обмануть Акинфеева и вколотил мяч в ворота московской команды, и счет на табло превратился из 2:0 в 2:1. Что касается второго тайма, то в нем не смогла отличиться ни одна из команд.

Конечно, можно сказать, что безоговорочным фаворитом в матче Оренбург - Зенит является клуб из Санкт-Петербурга. Однако не стоит забывать, что сине-белые будут играть дома и сделают все возможное, чтобы помешать чемпионам России забрать победу без боя. Желаем обеим командам удачи в сегодняшнем матче и следим за прямой трансляцией!

ИСТОЧНИК KP.RU

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