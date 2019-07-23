Больше половины иркутян с «вышкой» задумываются о втором дипломе

Аналитики HeadHunter провели новое исследование на рынке труда в Иркутске. Оказывается, новую работу ищут, в основном, сибиряки с высшим образованием – 64%. Больше всего специалистов с «вышкой» среди юристов, топ-менеджеров, научных сотрудников, преподавателей, госслужащих. Оно и понятно – на такие должности без квалификации не устроиться.

Студенты тоже времени даром не теряют. Их резюме – 10% от общего количества. Кто-то ищет подработку, чтобы финансово не зависеть от родителей, кто-то хочет поскорее строить карьеру. Студенты, как правило, стремятся получить место в сферах продаж или туризма, также их интересует работа в ресторанах и барах.

Среднее специальное образование имеют лишь 18% иркутян, выложивших свое резюме в интернет. Они заняты менее квалифицированным трудом: это уборщики, горничные, водители, грузчики, слесари и так далее.

Интересно, что 56% сибиряков, у которых уже есть высшее образование, хотят иметь еще один диплом вуза. Причем вторую «вышку» чаще всего стремятся получить строители, специалисты по недвижимости и медики.

Сотрудники кадровых агентств Иркутска считают, что местные работодатели не требуют от персонала иметь сразу два высших образования. Скорее, это желание самих специалистов расти и развиваться.

− Действительно, заметнее всего это в сфере строительства, − комментирует директор одного из иркутских кадровых агентств Диана Тимошенко. – Например, сибиряк по образованию − архитектор, но трудится на стройке. При этом простые должности его не устраивают, он стремится стать прорабом или начальником участка. Тут ему никак не обойтись без второй «вышки» − инженерно-строительной. То же самое у специалистов по недвижимости. Бывает, что устроились они в строительную компанию с экономическим образованием, но выяснилось, что для карьерного роста этого недостаточно – понадобится еще и инженерно-технический диплом.

А почему врачи хотят получить второе высшее? Кадровики рассказывают, что это применимо в фармацевтике. Если, допустим, врач мечтает открыть свою сеть аптек или стать представителем крупной фармацевтической фирмы, то, помимо медицинского, будет не лишним экономическое образование.

КОНКРЕТНО

Уровень образования среди иркутян, которые ищут работу

Высшее − 64%

Среднее специальное − 18%

Неполное высшее − 10%

Среднее − 8%

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