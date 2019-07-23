Невероятное везение: водитель чудом избежал столкновения с двумя автомобилями, выехавшими на «встречку»

Видео, которое слабонервным автомобилистам лучше не смотреть появилось в популярном бурятском паблике "ДТП 03RUS Улан-Удэ". На кадрах видно, как водитель, ехавший по своей правой полосе на трассе «Улан-Удэ – Курумкан» чудом избежал страшного ДТП. Все началось, когда к нему на полосу вылетел внедорожник, обгонявший автобус. Но водитель не растерялся. Сначала он планировал выкрутить руль вправо, чтобы съехать на обочину, но вовремя передумал, так как заметил, что нарушитель вывернул влево и также решил избежать столкновения, проехав по бровке.

Разминувшись с внедорожником, владельца регистратора ждало еще одно препятствие. Ведь ему навстречу несся еще и водитель универсала, который также решил обогнать второй автобус, и не убедился в безопасности маневра. К счастью, и здесь обоим водителям удалось избежать лобового столкновения, так как второй нарушитель вовремя вывернул на обочину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721749" frameborder="0"></iframe> Водитель из Бурятии чудом избежал лобового столкновения с выехавшими на встречную полосу автомобилями.Видео: "ДТП 03RUS Улан-Удэ"

После такого чудесного спасения, водитель сразу решил остановиться, чтобы перевести дух. Судя по всему, в салоне его автомобился находились жена и ребенок, которые серьезно испугались. На видео даже слышен плач и удивление одной из пассажирок.

- Как ты так вырулил? - перепугано спрашивает она водителя.

Когда видео появилось в соцсетях, в комментариях другие автомобилисты похвалили владельца регистратора за молниеносную реакцию и отметили, что при возникновении такой ситуации на дороге, выворачивать на обочину не стоит, как и сделал автор видео. Обычно в лоб бьются именно на обочине, когда оба водителя одновременно решают уйти от удара на обочину.

Прокомментировала ситуацию под постом и пресс-служба ГИБДД по Бурятии. Полицейские отметили, что оба автомобилиста, выехавших на встречную полосу перед обгоном не убедились, что полоса движения, на свободна на достаточном для обгона расстоянии и обгон не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Им может грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.