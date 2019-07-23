2019-07-23T14:23:02+03:00
Экономика

Сибирякам потребуется почти 2 года, чтобы слезть с долговой иглы

Между тем, размеры займов продолжают расти
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сибирякам потребуется почти 2 года, чтобы слезть с долговой иглы.Сибирякам потребуется почти 2 года, чтобы слезть с долговой иглы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россияне скоро перестанут платить по долгам. Такое предположение на днях высказал Минэкономразвития России Максим Орешкин. По его словам, ждать осталось недолго. Через пару лет, в 2021 году, в стране может начаться кризис, причиной которому станет слишком закредитованность населения.Только за 2018 год долги выросли на 25%. Заявление министра наделало много шума. И, похоже, все понимают, что оно справедливо. Особенно сложная ситуация с потребительскими кредитами. Это правда для всех, в том числе и для Сибири.

«Национальная ассоциация коллекторских агентств» подсчитала – нужно 11 месячных зарплат каждого работающего, чтобы погасить все долги перед банками, которые уже попали к коллекторам. И это – только в том случае, если оставлять себе деньги только на минимальный набор продуктов, проезд и оплату ЖКХ. То есть - ужимаясь в тратах по максимуму. Но это – в среднем. В Сибири ситуация много жестче. Иркутянам надо платить почти 2 года ( 20 месяцев), а жителям соседней Бурятии -18 месяцев. Но это ничто по сравнению с Тывой. Жители этой республики должны на 10 лет вперед.

Теперь разбираемся с суммами. В среднем на каждого в Иркутской области приходится по 239 тысяч 781, 5 рублю долга. В Красноярском крае – на две тысячи больше, а в Улан-Удэ – на 45 тысяч меньше. Но есть разница в доходах, поэтому и длительность выплат коллекторы посчитали по-разному. В любом случае, долги давят на сибиряков. И прежде всего, сложная ситуация с потребительскими займами и деньгами, которые легко снимаются с кредитных карт.

Скажем, по ипотеке жители Иркутской области платят исправно (дело серьезное, средний размер кредита около 1,9 млн. рублей, а не заплатишь – отберут квартиру) – и всего 1,3%, по данным НБКИ, в черном списке. В Красноярском крае не рассчитавших свои силы при покупке жилья -1,9%, в Новосибирской области – 1,5%. В общем, примерно одинаково.

А что касается кредитных карт, здесь в должниках каждый пятый. Это в Иркутске. В Кемерове и Барнауле – чуть-чуть побольше, в Новосибирске – на 5,6% меньше. Но в целом ситуация весьма похожа. Другое дело Москва. В столице финансовая грамотность населения выше, люди рискуют деньгами меньше и проштрафившихся всего 7,4%. Задержки с выплатами по картам очень коварны. Процент здесь очень высок, в несколько раз больше обычного, и по пустяковому займу набегает очень много. Очень легко попасть в настоящую финансовую кабалу, а оттуда – прямой путь к коллекторам. Деньги легкомысленного отношения к себе не прощают.

Долги сибиряков. Данные «Национальной ассоциации коллекторских агентств».

Долги сибиряков. Данные «Национальной ассоциации коллекторских агентств».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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