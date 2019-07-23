Экологический проект «Праздник чистоты» стартовал на Байкале 22 июля

Сегодня забота об экологии - обязанность каждого. Байкал - наша жемчужина, которая нуждается в защите и бережном к себе отношении, поэтому «Комсомолка» вместе с организацией «Мой Байкал» проводит экологическую акцию в рамках масштабного экологического проекта «Праздник чистоты». Она проходит при поддержке коммерческих и общественных организаций Иркутской области.

С 22 по 26 июля мы убираем побережье озера в районе поселка Сарма - популярном туристическом месте. К сожалению, не все, кто приезжает подышать свежим байкальским воздухом и искупаться в пока еще чистой воде, осознают, что отходы необходимо вывозить и утилизировать. Как следствие - горы мусора, оставленные отдыхающими.

- «Праздник чистоты» мы проводим на протяжении семи лет, - рассказали организаторы проекта. - Очистили 12 территорий, вывели 15 689 мешков мусора. В уборке приняли участие более 12 тысяч добровольцев.

Цифры впечатляют! «Комсомолка» благодарит партнеров, которые в этом году решили поддержать проект «Праздник чистоты». Наш генеральный партнер - «Байкалкварцсамоцветы» - компания, которая создает настоящие произведения искусства из нефрита, чароита, офикальцита и других камней. Ювелирные украшения, предметы интерьера, сувениры - все очень красивое и качественное. Приятно, что сотрудники предприятия присоединились к полезному проекту и оказали спонсорскую помощь.

Также нашим партнером выступает сеть супермаркетов «Слата», которая известна большим ассортиментом товаром. Именно сюда по дороге на Байкал чаще всего заезжают путешественники, чтобы взять с собой вкусные продукты для пикника.

Вкусные подарки за участие в акции добровольцам также дарит «Сибирская продовольственная компания», которая славится вкуснейшими колбасами, ароматными сосисками и другими мясными деликатесами.

И, конечно, спасибо волонтерам, которые откликнулись на наш призыв и тоже отправились на озеро, чтобы устроить здесь «Праздник чистоты».

На правах рекламы.