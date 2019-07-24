Как накопить на обучение ребенка и почему надо страховать поездку в отпуск

Богатый считает, что страховка нужна бедным, потому что у них нет денег. А бедный считает, что страховка нужна богатым, потому что у них есть деньги. На самом деле страховка нужна умным… О том, как с максимальной выгодой для себя ее использовать, читателям «КП» рассказывает директор ангарского филиала страховой компании «Колымская» Людмила Чурилова.

Страхование детей: копим на образование и заботимся о безопасности отдыха

Посмотрим правде в глаза - число бюджетных мест в вузах невелико, а конкурс огромный. Есть специальности, где обучение идет только на коммерческой основе. А это деньги, притом большие - за несколько лет обучения придется выложить несколько сот тысяч, а то и до миллиона рублей. Где взять деньги? Чтобы не лишать ребенка жизненного старта, многие берут кредит в банке, под большие проценты. Но есть вариант разумнее: оформить страховой полис и постепенно накопить нужные средства.

- Страховка является эффективным способом капитализации накоплений, - говорит директор ангарского филиала страховой компании «Колымская» Людмила Чурилова. - И сегодня очень многие заключают договоры накопительного страхования детей. В этом случае отчисления ежемесячные, но небольшие, на семейном бюджете не сказываются. А к нужному моменту, к поступлению в вуз будут деньги.

Кстати, так поступали наши мамы и бабушки, эта практика была распространена еще в Советском Союзе. Традиция продолжается. А накопить на будущее без страховки довольно-таки сложно.

За окном лето. Школьники на каникулах, они едут за город, в лагеря. Но перед тем как отправить детей на отдых, родители приходят в СК «Колымская», чтобы оформить страховку. Этот вариант страхования уже не добровольный, а обязательный - без такого полиса ни одно детское учреждение ребенка не примет.

Принцип работы «Колымской» - мы работаем для клиента: каждую программу подбираем индивидуально, в зависимости от его финансовых возможностей и от того, какие риски он хотел бы включить в свою программу. Можно и накопить деньги, и застраховаться от несчастного случая, и путешествовать.

Страхование туристов: почему полис не помешает и при путешествии по России

Чаще всего туристы, конечно, знают о необходимости страхования, а также о том, во что может обойтись оплата медицинских услуг за рубежом, если платить из собственного кармана.

- Те, кто выезжает за границу через туроператоров, уже имеют медицинскую страховку, она в обязательном порядке включена в турпакеты, - поясняет директор ангарского филиала страховой компании «Колымская» Людмила Чурилова. - Но сегодня много тех, кто выбирает самостоятельные маршруты. Сами заказывают апартаменты, перелет, экскурсии. Так едут в Таиланд, Вьетнам. Здесь как раз нужна медицинская страховка. Заболел сам, заболел ребенок? Страховка очень кстати. Тем более у нас в компании отсутствует франшиза при страховании туристов.

А чем поможет страховка в путешествии по России?

- Казалось бы, по России мы ездим с полисом ОМС, - продолжает Людмила Чурилова. - Зачем еще дополнительная страховка? Но нет! С полисом ОМС вы действительно можете обратиться в медицинское учреждение, но давайте будем откровенны. Сейчас мы практически все посещаем частные клиники. Когда ты находишься в другом городе, то вероятность того, что пойдешь в госучреждение и будешь добиваться, чтобы тебя принял врач по полису ОМС, вообще очень маленькая. А дополнительный полис для путешествующих по России стоит от 150 рублей!

Если по ОМС вам только окажут медицинскую помощь в поликлинике или больнице, то по полису, например, могут оплатить не только консультацию и необходимое обследование в частной клинике, но и возвращение домой в случае болезни.

Хорошего отдыха! Страховая компания «Колымская».

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