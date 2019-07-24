Обзор матча Бавария — Милан 24 июля 2019 — 1:0. счет, голы, статистика игроков

Вот и подошел к концу очередной матч предсезонного турнира под названием Международный кубок чемпионов. На одном из стадионов в США завершился матч Бавария — Милан, в котором со счетом 1:0 победила команда из Германии. Кстати, это была последняя игра баварцев на этом турнире — каждая команда должна провести на нем по три матча. Специально для вас — обзор матча Бавария — Милан.

С самого начала встречи стало понятно, кто является безусловным фаворитом в этом противостоянии. ФК Бавария практически постоянно владел мячом и проводил множество опасных атак, которые не завершались голами только благодаря согласованности действий защитников миланцев и внимательности их голкипера. Но,стоит сказать, что и итальянцы создавали достаточно интересных моментов у ворот баварцев — правда, получалось это у них не так часто, ведь сначала нужно как-то отобрать мяч у доминирующих немцев. А они, кстати, не теряли времени даром и два раза чуть не забили гол — но мяч пролетал буквально в сантиметрах от ворот.

И наконец, под занавес первого тайма баварцам все-таки удалось распечатать ворота итальянцев. Автором первого гола в этом матче стал Леон Горецка, который получил мяч после сложного розыгрыша и точным ударом вколотил мяч в угол ворот соперника. И практически сразу после этого прозвучал свисток арбитра, который возвестил о завершении первой половины встречи.

Второй тайм оказался очень напряженным — в начале Милан попытался навязать баварцам свою игру и провел несколько атак в направлении ворот соперника. Но немцы быстро вернули их с небес на землю и вновь пошли в атаку. Результатом стали попытки миланцев остановить противников с помощью нарушений правил. Во время одной из атак ФК Бавария Чалханоглу грубо сбивает с ног Комана, Из-за чего между ними завязывается потасовка, и арбитру пришлось разнимать повздоривших футболистов. После этого как миланцы так и баварцы еще несколько раз показывали достаточно грубую игру, но серьезных нарушений не возникало.

Обе команды обменивались опасными атаками на протяжении всего второго тайма, до тех пор, пока под конец встречи игрок Баварии Арп не забил гол, который арбитры решили не засчитывать, поскольку уличили молодого футболиста в игре рукой. Через несколько минут Арп вновь отправился атаковать ворота миланцев, но на этот раз ему помешало досадное недоразумение — он поскользнулся, когда собирался нанести удар.

В самом конце матча ФК Бавария провела еще одну быструю атаку, Тьяго получил красивую передачу от своего одноклубника, который отдал ему ее, перебросив мяч над головами защитников. Он ударил по воротам — и мяч попал в створ! Но, увы, и этому голу не суждено было случиться — судьи заметили, что он был забит из положения «вне игры». Больше команды не успели провести ни одной атаки, так как матч завершился. Итоговый счет — 1:0 в пользу ФК Бавария. Немецкая команда завершила свое выступление на Международном кубке чемпионов на 2 месте в турнирной таблице. А ФК Милан предстоит провести еще 2 матча.