2019-07-24T14:08:10+03:00
Тема дня - Иркутск

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова
Евгения ДМИТРИЕВА
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Владимир Преловский - заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом ИркутскаВладимир Преловский - заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска
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Людмила Тучкова - директор школы 14

Людмила Тучкова - директор школы 14

Проект Городская среда : Октябрьский округ Иркутска. Строительство социальных объектов.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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