День сотрудников органов следствия: как найти преступника по запаху и раскрыть убийство по куску ковра

Расследовать громкое преступление за одну серию, найти преступника и посадить его в тюрьму. Так порой представляют работу следователей любители детективных телесериалов. Но мало кто из них знает, как на самом деле проходят будни «следаков». Прежде чем, довести до конца одно уголовное дело, им приходится постоянно браться за другие. А это новые преступники, жертвы, допросы, улики очные ставки, апелляции, кассации….Проще говоря, работа без выходных. Насколько образ настоящего следователя соответствует экранному образу, о тонкостях службы и самых интересных делах, в преддверии дня сотрудников органов следствия, который отмечается 25 июля, «Комсомолке» рассказал 32-летний руководитель следственного отдела по Братскому району СУ СК России по Иркутской области Антон Кошев.

- Примерить погоны я мечтал с детства, потому что очень хотел помогать людям, пострадавшим от преступлений, - рассказывает «КП-Иркутск» в день сотрудников органов следствия Антон Кошев. – Ведь ни для кого не секрет, что в 90-е годы, когда я рос, Братск был, мягко говоря, криминальным городом. Бандитизм процветал, убийства, различные ОПГ ставили свои порядки. А у меня еще и отец в милиции служил – в уголовном розыске. Я видел его работу и отлично знал, что происходит у нас. Начал зачитываться детективными книжками и твердо решил, что когда вырасту, буду ловить этих преступников. Чтобы люди жили спокойно.

Закончив в 2009 году юридический факультет, Антону Кошеву посчастливилось сразу применить свои знания, полученные в университете, на практике. Детская мечта сбылась. Он устроился следователем в следственный отдел по Братску. Отработал полгода, прошел аттестацию и получил звание лейтенанта юстиции. Только начав службу, молодому следователю сразу досталось преступление, раскрытие которого для него и его коллег стало делом чести.

- Это было вооруженное нападение на инспекторов ГИБДД, - вспоминает Антон Кошев. - Полицейские попытались задержать пьяного водителя, а тот достал пистолет и едва не застрелил их. Раскрыть это дело удалось быстро. Преступники не были ранее судимы, поэтому получили условные сроки.

Вообще, признается Антон Кошев, у следователей нет традиции, запоминать свои первые уголовные дела. На всю жизнь в памяти откладываются громкие преступления или те, которые удается раскрыть в тот момент, когда, казалось, что нет не то что шансов доказать вину подозреваемого, а вообще найти его. Так было, когда несколько лет назад в центре Братска нашли тело изнасилованной женщины. По городу сразу поползли слухи о жестоком маньяке, и местные жители начали требовать органы найти изверга как можно быстрее.

- Никаких следов, по которым мы могли бы выйти на след преступника, на месте убийства не было, - говорит Антон Кошев. – Единственное, что нашли – это кусок отрезанного ковра. Разыскать по нему убийцу практически невозможно. Работали полтора месяца. И в один из дней, вызвали на допрос одну семейную пару, которая жила в этом районе. Показали им кусок ковра и спросили: «3наком ли он вам?». Парень ответил, что нет, а девушка сразу вспомнила, что чистила этот ковер в их съемной квартире, в которой они прожили всего два дня и уехали из-за неблагополучных соседей.

Пара показала следственной группе, где находится эта квартира и когда сыщики приехали туда, то обнаружили там наркоманский притон. Внутри была найдена основная часть ковра и множество женских сумочек и вещей. Оказалось, ту женщину в центре города ночью убили двое парней, которые занимались грабежами. И это была их не первая жертва.

- Они и ее хотели просто ограбить, - говорит следователь. – Но по-пьяни решили еще и изнасиловать. После чего убили и оставили тело. Хотели его перепрятать, пошли за ковром, отрезали его часть, чтобы завернуть убитую, но не успели, так как на улице уже рассвело. Так и бросили все. Если бы та девушка на допросе не вспомнила этот кусок, искали бы убийц еще очень долго.

Наверное, вы не раз слышали заезженную поговорку всех сыщиков, что убийца всегда возвращается на место преступления. Так вот, по словам Антона Кошева это вовсе не миф, а чистая правда. Это подтвердилось, когда Антон расследовал дело под кодовым названием «Убийство в общежитии». Дело было так. В одной из комнат общаги нашли тело голой задушенной женщины. И опять, ни очевидцев, ни следов. Дверь была закрыта на замок. Ни один из подозреваемых к убийству оказался не причастен.

- Тогда-то мне и пришла в голову та поговорка, - говорит Антон Кошев. – От отчаяния начал проверять всех зевак, которые были на месте преступления в момент обнаружения тела. Среди всех жильцов общаги нашел мужчину с судимостью за аналогичное убийство. Вызвал его на допрос, задал предметные вопросы, и он сознался. Оказалось, он пришел к ней на свидание, но любовники поругались. Мужчина хладнокровно задушил подругу, забрал ее одежду, чтобы не нашли следы и спокойно пошел спать в соседнюю комнату. Подтвердить вину этого мужчины удалось еще благодаря редкой одорологической экспертизе. То есть – по запаху. Я взял образцы запаха наволочки из комнаты женщины, а затем образцы пота у подозреваемого. Они совпали.

Сейчас уже майор Антон Кошев сам курирует работу следственного районного отдела. За 12 лет службы понял, что работа следователя одна из самых сложных, но в то же время – очень интересная. А еще очень похожая на работу журналистов, требующую разносторонних знаний.

- Да, вы также залазите во все уголки проблем, - улыбается Антон Кошев. – Вот и следователь, чтобы разобраться в ситуации, должен выяснить причины, мотивы. И сделать это не поверхностно. Нам нужно заслужить доверие человека, расположить к себе, найти общий язык и конечно, не обманывать его. А еще надо быть хорошим психологом. Сломить волю подозреваемого к содействию следствия поможет не подкуп или физическое насилие, а убеждение и сбор доказательств.

Ну и конечно никуда в СК без трудолюбия. Порой о выходных не может идти и речи. В свои дежурства следователи должны быть готовы к выезду на место преступления в составе оперативной группы в любое время суток.

- Настоящий следователь все равно не найдет работу интереснее, - уверен Антон. – Да, порой, нам всем трудно. Но у меня за 12 лет службы никогда не было желания уволиться. Я знал куда иду и вижу смысл в том, что делаю.

Впрочем, о постоянной занятости «следаков» рассказывают и в тех самых сериалах. Но всегда ли правдоподобно отражены их экранные образы и есть ли ляпы?

- Если честно, из всех сериалов смотрел только советский «Следствие ведут знатоки», - говорит Антон Кошев. – Меня лично удивляет в таких фильмах, что главные герои занимаются только одним уголовным делом. Голова у них болит только про одного преступника, которого надо поймать. На самом деле, у следователя кипа дел, которые расследуются одновременно, плюс новые сообщения, заявления.

К слову только за прошлый год, Антону Кошеву и его коллегам пришлось одновременно расследовать сразу несколько преступлений, которые прогремели на весь регион и даже страну. Например, исчезновение 9-летней девочки из Братска, которую в июне 2018-го искали всем городом. Позже выяснилось, что ее заманил, изнасиловал и убил таксист. Вскоре ему должны вынести приговор. А вот убийца 16-летней школьницы, который расправился над ней в заброшенном здании, а потом признался следователям, что давно мечтал убить человека просто так, уже отправился в колонию на 16 лет.

- Такие преступления против детей мне даются сложнее всего, ведь все пропускаешь через себя, - говорит Антон. – Это ужасно и больно осознавать, особенно когда детей истязают собственные родители.

Ну а сейчас отдел Антона Кошева расследует не менее громкое дело так называемой банды GTA. Напомним, в феврале этого года четверо отморозков с ружьем, как по сценарию знаменитой игры, вышли на трассу, остановили первую попавшуюся машину, в которой ехал 20-летний студент, расстреляли его и поранили ножом его девушку.

- Для сегодняшнего времени это абсолютная дикость, - говорит следователь. – В 90-х никто бы такому не удивился. А сейчас государство наоборот идет на оздоровление населения, и как бы громко не звучало, уровень таких преступлений снижается. Но работы у нас все равно хватит.

С таким тяжелым графиком следователь, впрочем, как и любой человек с погонами, просто обязан поддерживать себя в хорошей физической форме. В свободное время Антон Кошев старается активно отдыхать. Зимой катается на горных лыжах, а летом садится на велосипед, а также ходит в походы. Есть у следователи и профессиональная мечта.

- Хочу помочь искоренить среди жителей Братска мнение, что наш город – криминальный, - заключает Антон. – Нужно сделать так, чтобы будущее поколение не грабило и не убивало. Думаю, нам это сделать по силам и лихие 90-е к нам не вернутся никогда.

СПРАВКА «КП»

День сотрудников органов следствия

День сотрудников органов следствия профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета России, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. С 2014 года ежегодно отмечается 25 июля.

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