Амурский ГПЗ – новое слово в газопереработке

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), строящийся в районе города Свободного в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром», станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. Здесь голубое топливо будет превращаться в ценную продукцию, которая используется повсеместно – от космической промышленности до упаковки.

Первый фундамент Амурского ГПЗ заложен два года назад, в августе 2017-го. На сегодняшний день статус реализации проекта составляет порядка 44% работ (включая проектирование, закупку оборудования и строительно-монтажные работы). Выход предприятия на полную мощность запланирован на январь 2025 года.

На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Очищенный метан будет поставляться в КНР, согласно долгосрочному контракту.

Востребованная продукция

Амурский ГПЗ станет одним их мировых лидеров по производству гелия: на заводе планируется получать до 60 млн кубометров этого полезного газа в год. Гелий широко применяется в авиационной, ракетно-космической, электронной, атомной промышленности и медицине. Этот газ совершенно безвереден, поэтому используется для приготовления дыхательных смесей и лечения органов дыхания.

Проектная мощность Амурского ГПЗ составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год, что производить позволит помимо гелия около 2,5 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн пропана и 500 тыс. тонн бутана), около 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции.

ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Без этой продукции трудно представить современную промышленность. Этан, пропан, бутан, пентан-гексан применяются при производстве полимеров, полиэтилена, пластмасс и пластиков, смазочных и упаковочных материалов. Пропан и бутан также используются как моторное топливо и энергоресурс для коммунально-бытовых нужд.

К продукции Амурского ГПЗ уже проявляют активный интерес страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но дело не только в экспортных поставках, строительство предприятия даст новый импульс развитию экономики Дальнего Востока в целом. Этан, пропан, бутан и пентан-гексановая фракция будут реализовываться в качестве сырья для дальнейшей переработки российским предприятиям газохимического комплекса, в первую очередь на газохимический комбинат, который будет строится в Амурской области.

ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Как идет строительство

На протяжении 2018 года велось строительство основных технологических объектов Амурского ГПЗ, монтаж технологического оборудования. Чтобы представить мастштаб проекта, достаточно сказать, что площадь основной строительной площадки завода порядка 800 га – это 1100 футбольных полей. В ходе строительства предстоит смонтировать более 170 тыс. тонн металлоконструкций. Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

В мае 2019-го завершена подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии завода (установки криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия). В июне водным путем доставлено крупнотоннажное оборудование: фильтры-сепараторы, колонны выделения этана и метана, а также колонна удаления азота. В настоящий момент монтируется основное лицензионное оборудование третьей технологической линии.

В частности, недавно установлена колонна выделения метана (деметанизатор) – это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. Ее вес в собранном виде – 1014 тонн, длина – 87,7 м, диаметр – 6 м.

ООО «Газпром переработка Благовещенск».

В 2018 году такие же деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ. Поставщик колонн выделения метана – немецкий концерн Linde, стратегический партнер ПАО «Газпром». При этом необходимо отметить, что значительная часть оборудования Амурского ГПЗ произведена в России. В частности, спиральновитой теплообменный аппарат – один из важнейших агрегатов, необходимых для выделения гелия – выпускается в России благодаря сотрудничеству ПАО «Газпром», немецкого концерна Linde и ПАО «Силовые машины».

В 2021 году в эксплуатацию будут введены первая и вторая технологические линии по переработке сырьевого газа (каждая мощностью 7 млрд кубометров газа в год) и одна установка очистки и сжижения гелия мощностью 20 млн кубометров газа в год. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность – шесть технологических линий, включая три установки сжижения гелия, – запланирован на январь 2025-го.

ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Важное звено Восточной газовой программы

Амурский ГПЗ станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» – одному из ключевых объетов Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Старт поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» запланирован на декабрь 2019 года.

Одним из важнейших приоритетов Восточной газовой программы является газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока, что послужит мощным импульсом для развития регионов Востока России. Переход на экологичное голубое топливо позволит более интенсивно развиваться промышленности и социальной инфраструктуре региона, улучшит экологию.

ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Значение для Амурской области

Амурский ГПЗ станет крупнейшим промышленным предприятием не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока России. На базе передовых технологий будут формироваться длинные цепочки добавленной стоимости – от первичной переработки газа до выпуска конечной продукции.

Также регион получит возможность участвовать в культурных, экологических и социальных программах ПАО «Газпром». Уже сейчас реализуются планы по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры не только в Свободном, но и других населенных пунктах Амурской области.

Так, в настоящее время в рамках программы «Газпром» – детям» в Свободном построен плавательный бассейн, а 5 июля в Тынде был заложен трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будет ледовое поле, универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса, тренажерный зал, зал для занятия борьбой. В школе № 1 города Свободного организован «Газпром-класс» с углубленным узучением физики и химии, также оснащен новым оборудованием городской технический колледж, где уже появились факультеты по подготовке специалистов, востребованих в газоперерабатывающей отрасли.

Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном планируется строительство жилого микрорайона с общеобразовательной школой, детским садом, поликлиникой, Домом культуры, спортивным комплексом. Всего в новом микрорайоне построят 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома (в общей сложности 1688 квартир). Сотрудники эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ будут проживать в новых благоустроенных квартирах с мебелью и бытовой техникой.