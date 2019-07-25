Съездить на Байкал, потратить целое состояние и не развестись

Мы двигались вглубь Ольхона. Деревья напоминали шахматные фигуры, расставленные чьей-то рукой на ровной светлой доске. За окном летали птицы, камни и песок. Уазик трясло и качало, как самолет в зоне турбулентности.

- Надо памятник поставить тому, кто построит эту дорогу, - кричал один пассажир другому.

- Не, не надо, - компетентно отвечал второй. – Сначала все будут довольны, потом обнаружат, что дорогу сделали не так и не на те деньги. Дорогу разберут, памятник снесут.

На въезде в Хужир у маршрутки отвалилась подвеска, и мы очутились на 35-градусной жаре. Ни дерева, ни фонтанчика, ни скамейки поблизости не было. Именно в этот момент всем, конечно, захотелось есть, пить и т.п. Но муж знал, что делать: он повел нас в кафе, где безропотно взял девять поз, два борща и три порции блинов. Эти 40 минут в столовой с длинной, волнительной очередью в туалет были самыми светлыми из нашей поездки.

Кстати, оказалось, что выбраться из Хужира еще сложнее, чем до него добраться. Девушка в информационном центре сообщила, что до парома осталась одна вечерняя маршрутка и вряд ли мы вчетвером в нее поместимся.

Прогуливаясь по песчаным улочкам, мы спорили где будем ночевать – прямо в степи или в гостинице. Удовольствие от новых мест было несколько смято. Группа пенсионеров на завалинке внимательно наблюдала за нашими перемещениями. Алексей поинтересовался у них: можно ли добраться до парома на чем-то кроме маршрутки?

-- На такси. По тысячи с человека, -- ответили старожилы и добродушно добавили, – можно и пешком. К закату как раз до парома доберетесь.

Как ужаленные, мы помчались к остановке маршрутки. Билет на нее стоил всего то 300 рублей с носа. В машину наша семейка все же поместилась.

Сходя с парома, мы услышали, как паромщик эмоционально рассказывает регулировщику:

- Взяли мы с Гришкой водяры, гудели два дня. Проснулись, опохмелились и в море. Жена мне говорит: почему в выходные нажрался? А я ей: ты паром водить пробовала? Такая работа требует отдушины.

Алексей же, вернувшись на Маломорскую, задумчиво произнес: «Поездка на Ольхон обошлась мне в такую же сумму, как и посещение Петергофа… Но в Петергофе хоть вкусные хот-доги были».

Два чудесных дня с шашлыками, изучением лягушек и вечерними моционами по побережью озера пролетели, и мы отправились в Иркутск. Но на обратной дороге наше авто заглохло прямо у заправки. Водители раздраженно сигналили, пытаясь нас объехать. Алексей бегал от одного водителя к другому в поисках опытного работника автосервиса, который бы вернул машину к жизни.

Наконец, позвонив знакомому на турбазу, мы нашли человека, который мог отбуксировать нас в Еланцы. Там располагался ближайший автосервис. Трос, на который нас закрепили, был слишком короткий. Водитель в уазике ехал толчками, то и дело газуя, отчего нас выносило на встречную полосу. В какой-то момент трос оторвался, и штурман умчался вдаль, забыв нас на обочине.

- Всю жизнь рыбаком отработал, руки, знаете ли, болят, - общительно говорил водитель, когда мы перебрались к нему в целях безопасности, - а пенсию насчитали 12 тысяч. Вот дела! Муж то ваш пусть не переживает: везу его тихо, скорость 30 км. Прямо как в Лондоне. Читал, там все водители с такой скоростью ездят, поэтому ДТП в Англии практически нет.

К семи вечера мы добрались до Еланцов, где гостила у мамы моя приятельница Маша. Она с мужем как раз собиралась в Иркутск, и у них в машине было три места.

- Ты с детьми как раз войдешь, - предложила Маша. – А Леша пусть тут останется, механик к нему подойдет и посмотрит машину.

- Катя, ты должна остаться со мной, -- заволновался Алексей. – Детей Маша завезет к бабушке. Жена должна быть с мужем. Тем более этой трудной ночью в Еланцах. Заночуем здесь, на сеновале, а если повезет, то прокатимся ночью на эвакуаторе. Это ведь так романтично!

Но меня совсем не вдохновляла такая перспектива.

- Леша, что ты так расстраиваешься, - урезонивала мужа Машина мама Елена Ивановна. – Никто тебя тут не обидит. Пусть Катя едет в город. Мы тебя покормим, спать уложим…

Но на Алексея этим вечером нахлынули все обиды, которые нанесла ему судьба. Его терзания вошли в зенит.

- Хорошо, - печально сказал он. – Но я починю машину, вернусь домой и подам на развод. Ты бросаешь меня здесь, в неизвестности, на краю земли. Да и какой ты была мне женой, Катя? Мало того, что не кормишь, но еще и свой женский долг до конца не выполнила. Вот Маша, умница, родила троих детей! Я - то мечтал, что буду лежать на диване, а вокруг будут бегать восемь малышей…

- Это не проблема, -- рассудительно заметила Елена Ивановна. – Диван у нас есть, двое детей в наличии, еще шестерых по соседям соберем. И они вокруг тебя побегают.

Этот аргумент немного утешил Алексея. Мы уехали в Иркутск. А муж вернулся домой в шесть утра, так и не дождавшись механика и потратив кучу денег на эвакуатор. После душа и завтрака разводиться он передумал. И теперь, после этой поездки мы можем смело сказать, что наша жизнь полна приключений и ярких эмоций.