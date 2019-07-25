"Помогите, убивают!": физрук из Бурятии спас соседку от разъяренного супруга с ножом

− Помогите, убивают! – во весь голос кричала женщина в бурятском селе Читкан. С утра пораньше ней пришел разъяренный бывший муж, от которого она недавно ушла. Только дверь открылась, как он бросился на возлюбленную с кулаками. Избил крепко. А потом вытащил из кармана нож - хотел вонзить лезвие прямо в шею. Женщина плакала, извивалась, и поэтому он промахнулся: нож вошел ей в плечо. От этого сибиряк еще больше озверел. Он готов был буквально растерзать супругу. Повезло, что мимо проходил 24-летний физрук из местной школы Алексей Шелковников.

− Я как раз направлялся в сторону школы, услышал страшные крики из частного дома и, не раздумывая, ринулся на помощь, − рассказывает «Комсомолке» Алексей. – Влетел в ограду, смотрю, а там мужик придавил женщину к земле и машет над ней ножом. Повсюду кровь. Лихорадочно соображаю, как быть? Бросил в него полено. Хоть и промазал, но внимание отвлек. Мужчина отпустил жену и кинулся с клинком на меня.

О себе учитель в этот момент не думал. Другой, возможно, испугался бы и убежал, но не Алексей. Не оставлять же беззащитную даму погибать! В драке он каким-то чудом выбил нож из рук односельчанина. Потом завел его в дом и караулил, чтобы преступник никуда не сбежал или опять не напал на женщину. Скоро подоспела полиция и скорая помощь – их вызвала соседка из дома напротив. Ну а герой, как ни в чем не бывало, отправился в школу.

Теперь за угрозу и покушение на убийство жены 34-летний сибиряк ответит перед законом – СК уже закончил расследование уголовного дела. А вот Алексея Шелковникова, спасшего жизнь односельчанке, на днях торжественно наградили за смелость и решительность.

− Ему вручили грамоту следственного управления и ценный подарок - наручные часы, − рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.

Благодарна Алексею и спасенная сибирячка. Но сам он скромно признается, что никаких почестей не ждал, а просто сделал так, как посчитал нужным.

− Не могу пройти мимо, когда вижу, что кого-то обижают, − говорит учитель. – Правда, жизнь я спасал впервые. Мне очень помогла хорошая физическая подготовка, все-таки я спортсмен, увлекаюсь хоккеем. И, конечно, очень люблю свою работу – каждый день я учу детей силе, выносливости и храбрости.

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