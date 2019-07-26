«Два дебила – это сила»: сибиряки похвастались, что не пострадали в ДТП

Похоже, эти два жителя поселка Мамакан в Иркутской области родились в рубашках. Парни, явно навеселе сняли на видео последствия аварии, в которую попали на одной из улиц поселка. Один из участников ДТП указывает на перевернутую на заднем плане Тойоту Марк-2, которая разбитая лежит вверх колесами рядом с деревом, и весело, не без помощи нецензурной лексики, рассказывает, как он и его товарищ умудрились не пострадать. Сразу, скажем, некоторые слова в его пылком монологе, мы попытались передать как можно в более культурной форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722379" frameborder="0"></iframe> Тачка влетела в березу, а на нас ни царапины: сибиряки похвастались, что не пострадали в ДТП.Видео: "ДТП 38RUS"

- Нас не убьешь, вы смотрите, тачка в березу врезалась, а на нас ни одной царапины, - жестикулируя и картавля в стиле героя сериала «Наша Russia» Александра Бородача, говорит на камеру мужчина. Затем он предлагает взглянуть на своего друга, который судя по всему, тоже был в машине, чтобы убедиться, что тот также цел и невредим. Оператор наводит камеру на второго, и тот радостно улыбаясь, показывает большой палец вверх.

- Два дебила! – слышится голос за кадром.

Два дебила – это сила! – отвечают ему герои ролика.

Ну и в конце съемки, главный герой видео, наконец, вспоминает про разбитую машину. Правда, то, что ей теперь предстоит серьезный ремонт, его нисколько не расстраивает, и он с такой же эмоциональностью, кидает в камеру очередную крылатую фразочку.

- А теперь на тачку, посмотри, - говорит он. – Чуть-чуть поцарапали.

В автомобильном паблике «ДТП 38RUS» веселое настроение героев ролика, которые садятся за руль пьяными не оценили. И это можно понять. Ведь нарушители могли устроить более серьезное ДТП, врезавшись в другую машину, либо сбив пешехода. Полицейские еще раз напоминают автолюбителям региона, ни в коем случае, не садиться за руль в алкогольном опьянении и соблюдать скоростной режим на дорогах. Это спасет жизнь вам и вашим близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ждите нас дома с Вовкой…»: беременная женщина в Иркутской области погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой

Норма алкоголя в крови водителя скорой была превышена в 6 раз (Подробности)

Как очищал мир от падших женщин: тайны ангарского маньяка Попкова раскроет любовник Собчак Константин Богомолов

Сейчас маньяк Михаил Попков отбывает пожизненное наказание (Подробности)