Международный книжный фестиваль состоится в Иркутске

В Иркутске снова состоится Международный книжный фестиваль. С 30 августа по 1 сентября в нашем городе соберутся писатели, философы, культурологи не только из разных уголков России, но и из других стран - Норвегии, Великобритании, Армении и Белоруссии. Мероприятие проводит фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Итак, на этот раз тема фестиваля звучит так: «Контуры нового мира». Красиво, не правда ли? Под этим подразумевается, что современные книги закладывают основу для будущей культуры. Именно на этом книжном фестивале сформулируют, какой же будет литература в ближайшие годы.

В эти дни перед стадионом "Труд" развернут 60 шатров, где можно будет купить книгу на любой вкус.Там же разместятся лектории - там гости мероприятия встретятся с горожанами, проведут лекции и мастер-классы. Всем, кто придет, помогут составить для себя целую программу лекций по направлениям «Человек», «Общество» и «Планета». А еще состоится большой семинар для литераторов, ученых, журналистов, социологов. Там и попробуют определить главные направления развития культуры и образования на ближайшие десятилетия.

Вход на все мероприятия бесплатный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ИД "Комсомольская правда" в Иркутске тоже примет участие в мероприятии, представив на ярмарке новинки и текущие проекты. Например, посетители фестиваля смогут купить для детей увлекательные комиксы с заданиями: "Мимишки", "Царевны" и многое другое.

СПРАВКА "КП"

Впервые Иркутский международный книжный фестиваль состоялся весной 2017 года. Его признали одним из основных культурных мероприятий областного центра за тот год. В мероприятии участвовали 50 писателей и критиков, было продано восемь тонн книг, а на встречах, ярмарках, лекциях и мастер-классах, которых проводилось около сотни, побывали 15 тысяч горожан.