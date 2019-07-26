МЧС: уровень воды на реках в Иркутской области может подняться до отметок, близких к критическим

Иркутскую область словно лихорадит. Пока на севере региона полыхает лес, на западе беспокоятся о повышении уровня воды в реках. Метеорологи предупреждают, что 27 и 28 июля может резко подскочить на 100-200 сантиметров уровень воды в Бирюсе, Уде, Ие, Оке, Белой до отметок, близким к критическим.

Такие новости тревожно воспринимаются после разрушительного паводка. Тем более, разливались именно эти реки. Но все службы начеку. Уровень воды мониторят непрерывно.

- Готовность оперативных групп и различных сил проверена, местные власти предупреждены, им выдали рекомендации, что делать в случае подъема уровня воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Дело в том, что погода в Иркутской области в ближайшие два дня испортится. Синоптики говорят, что в регионе начнутся сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

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