2019-07-26T12:34:28+03:00
Происшествия

МЧС: уровень воды на реках в Иркутской области может подняться до отметок, близких к критическим

Возможно, на один-два метра повысится уровень воды в Бирюсе, Уде, Ие, Оке и Белой
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
МЧС: уровень воды на реках в Иркутской области может подняться до отметок, близких к критическимМЧС: уровень воды на реках в Иркутской области может подняться до отметок, близких к критическимФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Иркутскую область словно лихорадит. Пока на севере региона полыхает лес, на западе беспокоятся о повышении уровня воды в реках. Метеорологи предупреждают, что 27 и 28 июля может резко подскочить на 100-200 сантиметров уровень воды в Бирюсе, Уде, Ие, Оке, Белой до отметок, близким к критическим.

Такие новости тревожно воспринимаются после разрушительного паводка. Тем более, разливались именно эти реки. Но все службы начеку. Уровень воды мониторят непрерывно.

- Готовность оперативных групп и различных сил проверена, местные власти предупреждены, им выдали рекомендации, что делать в случае подъема уровня воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Дело в том, что погода в Иркутской области в ближайшие два дня испортится. Синоптики говорят, что в регионе начнутся сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тулуне срочно расселили пятиэтажку, которая потрескалась после наводнения

Всем, кто прописан в аварийной хрущевке, выдадут сертификаты на покупку нового жилья (подробности)

Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь

4,6 тысяч человек получили по 50 тысяч рублей, а еще 12,8 тысячам жителей выплатили по 100 тысяч рублей (подробности)

Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших

Ценный груз для жителей подтопленных районов собрали военнослужащие и сотрудники Росгвардии из Новосибирской и Кемеровской областей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Матвей Шпаро, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ: Нужно не карать, а помогать
Вчера пошла информация, что по всей России начались проверки летних лагерей. Будет ли от них толк? На этот вопрос мы попросили ответить знаменитого путешественника, много лет посвятившего организации детского отдыха
Новости 24
Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерства
Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске
Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджета
Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имущества
Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на Байкале
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол проводит приемы граждан в районах, пострадавших от наводнения
25 июля в Иркутской области потушили три лесных пожара
Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке
Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе
Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт
В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев