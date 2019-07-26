2019-07-26T14:50:26+03:00
Происшествия

"Хотели увидеть реакцию": в Ангарске студенты "в шутку" напали на сотрудников кафе с оружием

Розыгрыш обернулся для парней уголовным делом [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Хотели увидеть реакцию": в Ангарске студенты "в шутку" напали на сотрудников кафе с оружием. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России."Хотели увидеть реакцию": в Ангарске студенты "в шутку" напали на сотрудников кафе с оружием. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России.
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- Всем стоять, быстро вытащили деньги из кассы! - закричал парень в красной маске, влетев посреди дня в одно из кафе в Ангарске с оружием. Посетители в панике бросились на улицу, роняя стулья, кто-то забился в угол. Кто знает, что на уме у этого парня... Жутко перепугались и двое сотрудников кафе, которые в это время делали шаурму. Один спрятался под столом, второй дрожащими руками вытаскивал выручку. Еще бы - налетчик направил на него дуло ружья! А его напарник снимал все это на мобильный телефон.

И тут вдруг парни во все горло захохотали. Тот, что в маске, убежал, а его дружок... Пожал руки ошалевшим сотрудникам кафе.

- Да это же розыгрыш! - сказали они.

Работники общепита, конечно, выдохнули. Но не спускать же все этим парням с рук! Управляющий позвонил в полицию и любителей "повеселиться" быстро задержали. Оказалось, что это студенты местного вуза.

- Мы хотели увидеть реакцию людей, ну и новый контент чтобы был, - оправдывались налетчики.

Теперь парни под подпиской о невыезде. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Кстати, у одного из них нашли страйкбольное ружье, которым они так напугали всех в кафе.

- Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Хотели увидеть реакцию": в Ангарске студенты "в шутку" напали на сотрудников кафе с оружием.Видео: ГУ МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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