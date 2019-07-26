Оренбург — Зенит 28 июля 2019: прогноз на матч РПЛ

Вот и начался третий тур РПЛ - нам предстоит увидеть много интересных матчей в этот уик-энд. Одним из них будет встреча Оренбург — Зенит, которая пройдет в воскресенье, 28 июля, на оренбургском стадионе «Газовик». Время начала — 14:00 по московскому времени.

Конечно, если говорить о фаворите в матче Оренбург - Зенит, то это, безусловно, питерский ФК Зенит, который стал чемпионом России в прошлом сезоне и не собирается сдавать свои позиции. Правда, хоть команда из Санкт-Петербурга и одержала две победы в двух матчах, она все равно находится лишь на 2 месте в турнирной таблице, уступая лишь екатеринбургскому «Уралу». Как же это произошло? Очень просто — игроки уральского клуба забили больше мячей в ворота соперников — 6 голов против 4 у зенитовцев.

В этом сезоне Зениту доставались достаточно легкие соперники — и все они были новичками РПЛ. 14 июля сине-бело-голубые принимали на своем поле «Тамбов», который они обыграли со счетом 2:1. На 46 минуте отличился Ерохин, который легко забил мяч в ворота гостей из Тамбова, а спустя 2 минуты Дзюба удвоил преимущество хозяев. Но соперники Зенита не хотели просто так сдаваться - на 70 минуте Бенито забил совершенно неожиданный гол, который сократил разрыв в счете до минимума, так что хозяевам пришлось потрудиться, чтобы удержать победу, что им и удалось сделать. Возможно, они продолжат свою серию триумфов и на матче Оренбург - Зенит.

Следующий матч они провели на легендарном стадионе «Фишт», сыграв против еще одного перспективного новичка — ФК Сочи. Но с ним как раз сине-бело-голубые разобрались довольно легко. На 30 минуте Азмун распечатал ворота «леопардов», на что они не смогли ничем ответить на протяжении всего оставшегося времени. А вот Зениту было что показать, и они это сделали — правда, уже под занавес встречи. На 88 минуте Оздоев точным ударом с 11-метровой отметки поразил ворота соперников, поставив жирную точку в этом матче.

Что касается ФК Оренбург, то ему в этом сезоне пока не очень везет. После двух туров он находится на 14 месте в турнирной таблице из 16 возможных — ниже только вышеуказанные Тамбов и Сочи. Интересно, что оба сыгранных матча Оренбург проиграл с одинаковым счетом — 2:1, а также с довольно схожим сценарием.

Первая игра для сине-белых в этом сезоне состоялась 14 июля на «Ростов-арене» - они встречались с местным Ростовом. Хотя статистика в личных встречах была полностью на стороне гостей, так как они одержали победу во всех матчах против желто-синих в прошлом сезоне, на этот раз выиграть оренбуржцам не удалось. Футболисты Ростова вышли вперед уже на 11 минуте — тогда отличился Шомуродов. А под конец первого тайма Ионов увеличил преимущество хозяев в два раза. Однако после перерыва Оренбург попытался навязать ростовчанам свою игру и даже смог сократить разрыв благодаря голу Деспотовича на 49 минуте. Но на большее ФК Оренбург уже не хватило.

Следующий матч сине-белые провели 20 июля в Москве — их соперником стал ФК ЦСКА. Ход этой игры чем-то напомнил встречу с Ростовом: в первой половине встречи ЦСКА выходит вперед — на 30 минуте гол в ворота гостей забивает Влашич, а через 8 минут Сигурдссон еще раз огорчает голкипера оренбуржцев. Затем гости опять судорожно пытаются отыграться, и им это почти удается — спустя 2 минуты после второго гола Маляров обманывает Акинфеева и забивает первый и единственный гол в ворота ЦСКА в этом матче. Во втором же тайме ни одна из команд не провела результативной атаки — они разошлись при том же счете 2:1. Посмотрим, удастся ли им разорвать порочный круг и вырвать победу в матче Оренбург - Зенит.

Таким образом, главным претендентом на победу в матче Оренбург — Зенит является клуб из Санкт-Петербурга. Однако сине-белые будут играть дома, что будет накладывать на них дополнительную ответственность, и они будут делать все возможное, чтобы защитить свои ворота от атак чемпионов России. Желаем обеим командам успеха в этом непростом матче!