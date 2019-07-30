«Байкалкварцсамоцветы»: Нам нужен чистый Байкал

В соцсетях гуляют тысячи снимков людей, состаренных при помощи популярного приложения FaceApp. Гринпис подхватил идею - благодаря программе экологи смогли показать, каким через 100 лет может стать Байкал. Результат впечатляет. В плохом смысле, конечно. Серые, хмурые берега, грязная вода… К счастью, сегодня многие осознают, что забота об экологии - обязанность не только неких официальных служб, но и каждого из нас. С 22 по 26 июля «Комсомолка» вместе с партнерами провела на побережье озера экологическую акцию «Праздник чистоты». Генеральным партнером мероприятия стало предприятие «Байкалкварцсамоцветы». На протяжении 4 дней волонтеры убирали мусор в поселке Сарма - живописном уголке Байкал, куда каждый год приезжают тысячи туристов. Здесь проходят национальные праздники и другие масштабные события. Из-за отдыхающих, которые оставляют после себя горы мусора, берег нельзя назвать идеальным - таким, каким его любят изображать в путеводителях. Природа великолепная, а вот банки, бутылки, пластиковая тара и прочие отходы портят весь вид. О вреде экологии и говорить не приходится - известно, что некоторые виды мусора не разлагаются десятилетиями. Словом, масштаб бедствия поражает.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

- Поддерживать подобные акции - обязанность каждого социально ответственного мероприятия, - считает коммерческий директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Александр Владимирович Камошин. – Мы рады, что у нас появилась такая возможность. Спасибо добровольцам, которые откликнулись на наш призыв и присоединились к благому делу!

Фото предоставлено пресс-службой компании.

В качестве подарка волонтерам, которые несколько дней трудились и вывозили мусор с побережья, предприятие предоставит бесплатное посещение их музея, расположенного под Иркутском. Поверьте, здесь есть на что посмотреть! Многие, кто побывал в этом музее впервые, признаются, что испытали такое чувство, будто попали в пещеру Алибабы. На предприятии создают шедевры из камней, которые добывают в Прибайкалье: лазурита, чароита, офикальцита, нефрита и других. Украшения, предметы интерьера, сувениры, столовые принадлежности… Здесь можно выбрать оригинальный подарок, порадовать себя или просто получить эстетическое удовольствие, любуясь творениями мастеров. Бивень мамонта, найденный во время экспедиции, необычный зал, в котором можно увидеть настоящий промышленный пейзаж горнодобывающего карьера в миниатюре: гольцы Саян, жилы залегания нефрита и чароита в разрезе карьера, игрушечные модели тяжелой техники - все это очень зрелищно и необычно.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Однако не все знают об этой сокровищнице и везут издалека презенты для близких людей, руководителей и партнеров. Однако в Иркутской области, в поселке Смоленщина, где и расположено производство ОАО «Байкалкварцсамоцветы», есть прекрасные изделия, которые мало кого оставят равнодушным.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Посмотреть их можно на сайте компании: http://oao-bks.ru или в соцсетях. Но, конечно, лучше лично побывать в музее и магазине предприятия, которые находятся в одном здании, - потрогать эти произведения искусства, посмотреть, как играет камень при разном освещении, воочию оценить работу мастеров, ведь процесс создания одного шедевра требует удивительного терпения и сноровки.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Что касается репутации компании «Байкалкварцсамоцветы», то она создавалась годами. Предприятие появилось в 1966 году. Его статус несколько раз менялся. Одно осталось неизменным - любовь к камням, а также желание сотрудников оттачивать свои таланты и предлагать покупателям действительно эксклюзивные, качественные вещи. Множество премий и наград говорит о том, что в «Байкалкварцсамоцветах» трудятся ответственные, преданные своему делу специалисты. В их копилке золотая пластина от Олимпийского комитета Китая, диплом «За вклад в инновационную экономику» международной конференции «Инновационная экономика: конверсия идей в передовые технологии», почетный знак «Лидер российской экономики - 2008» за высокие результаты по реализации социально-экономической стратегии России, эффективную деятельность и стабильную работу, а также другие регалии.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Но главное - это высокий спрос на сибирские самоцветы, которые действительно очень красивы и ценятся во всем мире. Геологи предприятия открыли и разведали десятки месторождений и проявлений нефрита, лазурита, жадеита, чароита, берилла, турмалина, топаза, хризолита, аметиста, сердолика и других камней. Сегодня это единственное в России геолого-промышленное предприятие. Поэтому в качестве продукции можно быть уверенными.