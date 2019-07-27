Погода на 27 июля в Иркутске: днем дождь и до +19

Вот так бывает, ждешь выходные, а погода на них не радует. Похоже, в субботу, 27 июля ждать яркого солнца горожанам не стоит. Синоптики вновь обещают в Иркутске дождь. К тому же подует северо-западный ветер с порывами до 12-17 м/с. Ну а столбик термометра покажет непривычные для июля +17, +19 градусов. Так что, поездки на природу, скорее всего, придется отложить.

По Иркутской области, практически такая же картина. Небольшие и умеренные дожди ожидаются в западных, северо-западных, южных и центральных районах. Более того, местами возможны сильные и очень сильные дожди, грозы, град. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. В Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах без осадков, ветер юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с, температура ночью +12,+17°, при прояснении до +8°, днём +17,+22°, местами +12,+17°, в северных и верхнеленских районах +28,+33°, при облачной погоде +20,+25 градусов.