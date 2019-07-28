Обзор матча Оренбург - Зенит 28 июля 2019 - 0:2. Счет, голы, статистика игроков

Вот и подошел к концу напряженный матч Оренбург - Зенит, который состоялся на оренбургском стадионе "Газовик" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Кстати, эта встреча вполне может войти в историю. Почему? Узнаете прямо сейчас! Для вас - обзор матча Оренбург - Зенит.

Не успели болельщики занять свои места на стадионе "Газовик", как услышали свисток арбитра, возвещающий о...забитом голе! нападающий ФК Зенит Сердар Азмун смог мощным ударом поразить ворота соперников уже на 16 секунде. Это самый быстрый гол за всю историю РПЛ. Такой быстрый гол, само собой, заставил хозяев поля что-то предпринимать. И они делали это.

В первой половине встречи ФК Оренбург смотрелся намного интереснее Зенита, а каждая вторая опасная атака сине-белых могла привести к голу, если бы не внимательность Андрея Лунева и пресловутые штанги и перекладины, в которые мяч ударялся, упорно не желая залетать в ворота. Но при этом и Зенит вполне мог увеличить свое преимущество перед хозяевами уже в первом тайме, благодаря своим зрелищным атакам. Одну из них выполнил Ракицкий, который своим фирменным ударом отправил мяч в ворота Оренбурга, находясь на расстоянии 30 метров от ворот, но он пролетел буквально в нескольких сантиметрах от штанги. Больше в первом тайме командам забить не удалось, и они ушли на перерыв при счете 0:1.

Когда начался второй тайм, инициатива практически полностью перешла к Зениту. Гости из Санкт-Петербурга проводили атаку за атакой, как вдруг во время одной из них получили право на пенальти! Дело в том, что, когда Терентьев совершил удар по воротам Оренбурга, защитник хозяев отбил мяч таким образом, что снаряд задел его локоть. Судьи восприняли этот эпизод как игру рукой, и игроки Зенита оправились устанавливать мяч на 11-метровую отметку у ворот Довбни. Право на реализацию пенальти на 55 минуте досталось Артему Дзюбе, который без проблем забил второй гол для Зенита в этом матче.

После второго пропущенного мяча, игроки Оренбурга по-прежнему пытались хотя бы сократить разрыв в счете, но то ли запал погас, то ли сказалась банальная усталость, но они все чаще стали ошибаться и терять мяч. Атаки, которые проводил ФК Оренбург, были достаточно интересными, но для их реализации не хватало совсем чуть-чуть: то мяч пролетит чуть в стороне от ворот, то игрок, которому адресован пас, замешкается и прорыв остановят соперники. В общем, хоть сине-белые и рвались в бой, показывая временами более зрелищную по сравнению с Зенитом игру, но удача им так и не улыбнулась. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Зенита, который еще не потерпел ни одного поражения в этом сезоне. А вот для оренбуржцев это уже третий проигрыш за три тура.