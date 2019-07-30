Из самолета на съемки фильма: Дмитрий Певцов вместе с сыном приехал в Иркутск

Знаменитый актер Дмитрий Певцов в Иркутске! В наш город звезда легендарного сериала «Бандитский Петербург» прилетел, чтобы сыграть главную роль в новом короткометражном фильме «Даю посадку», который на Байкале снимает иркутская «Кинокомпания Юрия Яшникова». К слову, на свои очередные съемки Дмитрий Певцов прибыл вместе со своим 12-летним сыном Елисеем. Судя по посту, который Дмитрий выставил на своей страничке в инстаграме, в Иркутск он прилетел поздно ночью, и уже утром отправился на съемочную площадку.

- Сегодня первый съемочный день, а сна практически не было, - комментирует Дмитрий Певцов и наводит камеру на сына, с которым едет в микроавтобусе. – Этот мальчик тоже практически не спал. Страдает из-за профессии своего отца. Мы выехали из Иркутска и едем на аэродром, где сядем в маленький самолет, который понесет нас на своих крыльях туда, где мы будем снимать кино

Напомним, в новом фильме Дмитрий Певцов сыграет роль бывшего летчика и смотрителя аэропорта по имени Алексей, переживающего депрессию после смерти жены. В картине ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности. Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. По словам продюсера Юрия Яшникова, Дмитрий Певцов сразу согласился на эту роль.

Кстати, партнершей Дмитрия Певцова на съемочной площадке станет иркутская актриса, красавица Татьяна Скороходова, с которой актер отлично знаком. В 1990 году они вместе играли в боевике «…По прозвищу Зверь», а в 1993-м снялись в криминальной драме «Мафия бессмертна».

Добавим, что съемки фильма «Даю посадку» продолжаться до осени этого года, а на экраны она должна выйти в 2020-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Певцов сыграет в новом фильме «Даю посадку», съемки которого начинаются на Байкале (Подробности)