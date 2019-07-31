Топ популярных и необычных имен 2019: в Иркутске детей назвали Космосом и Тайгой

Каких только имен не придумывают родители, чтобы их ребенок выделялся в детском саду, школе, университете. В этом году жители Иркутской области дали волю фантазии. Судите сами – новорожденную девочку нарекли Тайга. Неудивительно, край у нас сибирский, таежный. А мальчишку назвали Космос! Почему именно так? Не исключено, что в честь героя фильма «Бригада» Космоса Холмогорова в исполнении Дмитрия Дюжева.

А еще сейчас в моде старорусские имена. Будущих «богатырей» называли подходящими именами − Ратибор, Святогор, Яромир и Добрыня. Очень красиво нарекли и девчушек − Миламира, Миланья, Слада, Зоя, Степанида, Матрена. Среди сверстников у этих ребят точно не будет тезок. А вот год-два назад сибиряки уже выбирали для крох имена Святогор и Матрена.

А теперь о популярном. Только представьте – Артем и София держат пальму первенства в Иркутской области уже семь лет! Это мужское имя дали 377 новорожденным, а женское – 289 младенцам. Кстати, Артем – самое популярное мужское имя не только в Иркутской области, но и во всей России.

− Раньше, с 2000-х годов самыми любимыми именами в нашем регионе были Александр и Дарья, − рассказывают в пресс-службе ЗАГСа по Иркутской области. − К слову, они до сих пор не выходят из топ-5. В этом году Александр занимает почетное второе место, Дарья – третье. А еще в пятерке популярнейших − Михаил, Дмитрий и Кирилл среди мальчиков, ну а среди девчонок − Виктория, Анастасия и Анна.

И еще немного статистики. За первые полгода в Иркутской области родились 7253 мальчиков и 6881 девочка – всего 14134 ребенка.

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