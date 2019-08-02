День ВДВ в Иркутске 2019: лучшие моменты праздника

По традиции, 2 августа, улицы Иркутска пестрят голубыми беретами, а из некоторых машин на полную громкость слышится: «Расплескалась синева, расплескалась…» Еще бы, ведь свой праздник по всей стране отмечают воздушно-десантные войска России. Как прошел День ВДВ в Иркутске 2019? В этот раз десантников в беретах и тельняшках можно было встретить у памятника Ветеранам-Десантникам, где они возложили цветы и гирлянды из живых цветов и отдали дань памяти своим сослуживцам.

После этого, бравые военные прошли колонной с военной техникой по ул. Гагарина до памятника Александру III, где и прошли массовые гулянья. Десантников, а также гостей ждала полевая кухня, конкурсы и спортивные состязания. И, конечно, какой праздник без концерта? Его организовало Иркутское отделение Союза десантников России. Кроме песен состоялись показательные выступления парашютистов и праздничный салют.

Как гуляла десантура, смотрите в нашем фоторепортаже.