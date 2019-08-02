Директор банка в Иркутской области украл 45 миллионов рублей, чтобы расплатиться с долгами

Не секрет, что в банках крутятся огромные суммы денег. По сюжетам фильмов, обычно, на банк покушаются извне. А вот в Иркутской области вышло наоборот: деньги из одной финансовой организации "увел" ее директор.

- 50-летний мужчина, используя служебное положение, перевел 45 миллионов рублей, принадлежащих банку, на собственный расчетный счет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Но ведь эту огромнейшую сумму денег надо было еще как-то отмыть! Он перечислил суммы юрлицам, которые проверял через подставных лиц. Создал липовые "платежки", чтобы рассчитаться этими деньгами с долгами перед другими организациями.

Стражи порядка, вскрыв махинацию, завели уголовные дела. Чтобы разобраться в этом преступлении, следователи опросили около 50 свидетелей, провели обыски дома у других людей из руководства банка, осмотрели их машины. Оттуда они изъяли документы, печати тех самых юрлиц, мобильники, ноутбуки, флэшки - все, что проливало свет на историю.

Теперь директор банка будет отвечать перед судом. Его обвиняют в присвоении и отмывании денег в особо крупном размере. А пока мужчина находится под домашним арестом.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Иркутска, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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