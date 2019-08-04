Исаак Гольдберг: жизнь и судьба писателя в письмах и документах

- Бывают судьбы трагические, а бывают судьбы совершенно трагические. У этого человека вся жизнь, от начала и до конца, была трагической, - так говорит об иркутском писателе Исааке Гольдберге историк, профессор ИГУ Станислав Гольдфарб. Именно этому человеку, в зените литературной славы попавшему под жернова репрессий конца 30-х, посвящена новая книга исследователя – «Непрочитанный Исаак», которая безусловно будет интересна краеведам и литераторам Приангарья.

Сегодня Исаак Гольдберг, незаслуженно забыт. Но два события, состоявшихся один за другим в Иркутске – театрализованная презентация книги Станислава Гольдфарба «Непрочитанный Исаак» и постановка молодого режиссера, выпускницы Санкт-Петербургского Института культуры Ксении Холодовой «12 друзей Гольдберга», напомнили культурному и интеллектуальному Иркутску об этой яркой и нестандартной личности.

12 друзей Гольдберга

Иркутск. Первые годы двадцатого века. Их тринадцать, они друзья. Веселые, живые, страстные. Собираются вместе, спорят о литературе и политике.

- Да, у них было свое «Братство», они общались с гимназистами, издавали свой журнал, - рассказывает Ксения Холодина. – Я нашла стихотворение иркутского писателя того времени, а там строчка «13 нас, и соль рассыпана за столом» и «Друзья, мне смерть нисколько не страшна». А в прологе книги - «В борьбе – жизнь, как писал Исаак Гольдберг».

Сцена из спектакля. Фото: предоставлено Ксенией Холодиной.

Романтиков начала 20 века влекла революция. Всегда – дело гибельное. И эти стихи, которые нашла Ксения, можно назвать пророческими.

-А вы знаете, кто они, эти люди, эти кружковцы?,- спрашивает председатель союза библиофилов Григорий Хенох. Это он предложил Ксении идею посвятить свою дипломную работу, свой спектакль Исааку Гольдбергу. – Это очень известные личности. Марк Азадовский, впоследствии известный филолог, Владимир Прусс, основатель часового дела Советского Союза, братья Винеры, братья Файнберги, сыновья купца, имя которого навеки осталось в истории города хотя бы потому, что он построил дом, который сегодня – исторический памятник…

Увы, но судьба членов «Братства» будет почти сплошь трагической. Они жили на переломе эпох и пытались активно в этом переломе участвовать. Братья Винеры погибнут во время погрома 1905 года, братья Файнберги тоже погибнут. Один от ран, полученных при побеге из тюрьмы в 1906 году, второй расстрелян большевиками в 1921.

- Последняя сцена в моем спектакле – могилки, кресты, белые рубашки, как символ какой-то чистоты, - замечает Ксения. - Спектакль о свободе слова, о нравственных категориях.

Документальная основа, художественная канва. Спектакль построен на тонких образах, метафорах, аллегориях. Постановка уникальная по своей сути – ставится только раз, для избранного зрителя, которыми и стали иркутские литераторы и краеведы. Увидела его публика в Доме актера.

Исаак Гольдберг в молодости. Фото: афиша спектакля.

Сценарий за полгода, постановка -за 20 дней. Актерский состав – разноплановый, из восьми коллективов, собранный по принципу «здесь и сейчас». Многие отговаривали Ксению – не стоит ехать на родину, в Иркутск, ставить спектакль про неведомого Гольдберга. Можно выбрать Санкт-Петербург. Не уступила. Сделала. Но ведь получилось. И как получилось!

Ксения Холодина, режиссер спектакля "12 друзей Гольдберга". Фото: предоставлено Ксенией Холодиной.

- И более того, это удачно совпало с выходом книги Станислава Гольдфарба «Неизданный Исаак» и с 135-летием самого Гольдберга, - продолжает Ксения Холодина. – Поэтому состоялись и спектакль о юности писателя, и театрализованная презентация издания (его также поставила Ксения – авт.). Но книга уже о другом. О его судьбе…

Революция не щадит своих сыновей

Молодость членов «Братства», о которой рассказала в своем спектакле Ксения, была бунтарской. А что потом? Увы. Почти всех кружковцев, кто останется жив в революционной мясорубке, ждут приговоры конца тридцатых. Потому что, и это факт – революция беспощадна.

- А Исаак Гольдберг, напомним, был и революционером, - объясняет Станислав Гольдфарб. - Царское правительство отправило его в ссылку, на Нижнюю Тунгуску. Он там долго жил. После чего увидели свет его ставшие знаменитыми «Тунгусские рассказы», которые опубликовало издательство Бунина и Вересаева. Он был талантливым литератором. Но он был и эсером, причем очень последовательным, выступал за народовластие, за федерацию, за Учредительное Собрание, за крестьянство. А что стало с эсерами после революции? После революции большевики их просто уничтожили.

За Гольдбергом пришли в 1938, после того, как вся страна отметила 30-летие его литературной деятельности, после того, как он выступил перед другими литераторами Иркутска с отчетным докладом…

Книга С. И. Гольдфарба "Непрочитанный Исаак".

Но до этого дня и часа будет творчество. Будет большая, любовь. И письма. Письма во Францию, к его возлюбленной Анне Кроль… Жизнь их разлучила. В 1922 в Иркутске они встретились, уже через год Анна уехала в Санкт-Петербург, а оттуда - к родителям, эмигрировавшим во Францию. Она будет жить вполне благополучно, выйдет замуж. Потом начнется война, Анна примет участие во французском Сопротивлении, попадет в Освенцим. Выйдет из концлагеря тяжелобольным человеком, но останется в истории одной из создательниц индустрии красоты в Париже. Но это потом, уже после гибели Исаака. Несколько лет он писал ей письма, сотни писем...

-Я бы сказал, одухотворенные письма, - отмечает Станислав Гольдфарб. - В которых Исаак Гольдберг описывает чуть ли не каждый день и час своих переживаний по поводу Анны. Разговаривает с ней о любви, о дружбе. И очень много деталей литературных, которых мы до сих пор не знали и которые из этих писем следуют…

Об этом «Непрочитанный Исаак». Непростые времена и непростые судьбы, подлинные документы того времени и письма глубоко любящего и страдающего человека - невероятной эмоциональной, духовной силы наследие писателя.