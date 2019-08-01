Дмитрий Певцов в роли смотрителя заброшенного аэродрома на Байкале: «В кино стараюсь сниматься меньше, но эта история меня потрясла»

- Смотрю, почти на берегу Байкала стоит самолет, подошел посмотреть, а вокруг него актер Дмитрий Певцов на мотоцикле рассекает, - не может сдержать эмоций Валентин, который приехал в отпуск в поселок Большое Голоустное. Так начались на Байкале съемки фильма «Даю посадку».

Дмитрий Певцов вместе с 12-летним сыном Елисеем прилетел в Большое Голоустное из Иркутска на Ан-2. «Кукурузник» предпочли машине за быстроту передвижения. Правда, попали в болтанку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723516" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Певцов снимается в новом фильме на Байкале.Юлия ПЫХАЛОВА

- Эти 40 минут полета я не забуду никогда, - улыбается Дмитрий Певцов. – Здесь, на Байкале я впервые в актерской карьере прилетел на площадку на самолете. Признаюсь, во время полета на Ан-2 мой организм реагировал хуже хозяина. Он словно спрашивал: «Ты не мог поехать на машине три часа?». Но мы все выдержали. Елисей, например, даже не жаловался. А я рад - столько дней выпало провести на Байкале! Завтра же пойду купаться.

В фильме «Даю посадку», который снимает иркутская «Кинокомпания Юрия Яшникова», Дмитрий Певцов играет роль бывшего летчика и смотрителя заброшенного аэродрома на берегу Байкала, переживающего депрессию после смерти жены. В картине ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности. У этой истории есть и реальный прототип -Владимир Прокопьев, который 20 лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу в деревне Харанцы на Ольхоне. По словам продюсера Юрия Яшникова, Дмитрий Певцов сразу согласился на эту роль, несмотря на то, что это будет всего лишь короткометражка в 15 минут.

тот самый самолет Ан-2, на котором Дмитрий Певцов прилетел на съемочную площадку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В последнее время вообще в кино стараюсь меньше сниматься, - объясняет свое решение Дмитрий. – Потому что КПД минимальный. Ты сидишь по 15 часов на площадке, а затем кадры с твоим участием войдут на 5-7 минут. Но, здесь меня зацепил сценарий и идея картины о том, что надо жить, несмотря на трудности. Ведь огромное количество людей, в том числе в нашей стране, живут и переживают какие-то личные трагедии или выживают в каких-то невыносимых условиях. Так вот этот фильм словно говорит: «Ребята, надо жить. Как бы ни было тяжело, надо жить, и Господь не по силам испытаний не дает». Я вообще не участвую в последнее время ни в чем, если там нет любви, радости, надежды, добра, света. Этот фильм о смирении, об оптимизме.

Дмитрий Певцов: "К дублю готов!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще для Дмитрия Певцова важно, что в партнерши ему досталась иркутская актриса Татьяна Скороходова, с которой они знакомы почти 30 лет.В 1990 году они вместе играли в боевике «…По прозвищу Зверь», а в 1993-м снялись в криминальной драме «Мафия бессмертна».

- В новой картине мы не играем любовников, - говорит Дмитрий. – Но человеческий контакт между актерами важен. Друг к другу нам привыкать не придется.

Актер отлично справляется с мотоциклом "Иж".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сын Дмитрия Певцова Елисей, в съемках участия хотя и не принимает, но от отца не отходит практически ни на шаг. Вот парнишка выходит за нимиз импровизированной гримерки, которая находится в доме на колесах, вот отец и сын вместе едут на площадку на стареньком мотоцикле «Иж», и после очередного дубля идут пить кофе.

- Приучаете сына к актерской профессии?, - спрашиваем Дмитрия.

- Нет, дело в том, что в сезон съемок, работы в театре, я мало вижу Елисея, - объясняет Дмитрий Певцов. – Поэтому, когда появляется возможность его куда-то взять и уехать вместе, я ею пользуюсь. Например, в прошлом году мы проехали по стране 7 тысяч километров. Для меня большая радость, что сын всегда рядом. Здорово, что у него тоже есть возможность путешествовать. Сначала мы гастролировали с моей музыкальной группой по Крыму, где Елисей побывал на военном ракетном крейсере. Теперь увидел Байкал, пролетел на легендарном самолете Ан-2, прокатился на мотоцикле. А еще тут он сам катал меня на машине. Ну, про домашние задания на лето он тоже не забывает. Хочу ли я, чтобы сын стал актером? Для меня его профессия неважна, главное, чтобы вырос человеком с доброй душой.

Елисей не отходит от отца ни на шаг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, сам Елисей, несмотря на то, что ему всего 12 лет, а папа, и мама - актеры (жена Дмитрия Певцова - актриса Ольга Дроздова прим. Ред.),уже выбрал для себя другое ремесло. Оказывается, недавно он поступил в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова.

- Нет, актером быть не хочу, - уверяет Елисей. – Почему? Душа не лежит. Но, смотреть, как работает папа, нравится. Это уже третий наш выезд. Какие фильмы с его участием нравится больше всего? «Бандитский Петербург»! Я все серии пересмотрел, там ведь мама и папа играют. Еще люблю фильм «По прозвищу Зверь».

И катает на нем своего сына Елисея.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, ни старший Певцов, ни младший на условия съемок не жалуются. По словам Юрия Яшникова, во время переговоров актер с весьма серьезным райдеромскромно спросил: «Комары не съедят?».

- А их тут оказывается, и нет, - улыбается Дмитрий. - Вообще, условия потрясающие. В Большом Голоустном мы живем в деревне, но в отеле с видом на Байкал. Можно открыть калитку, отодвинуть в сторону корову, переступить через ее лепеху и нырнуть в озеро.

татьяна Скороходова, режиссер Анастасия Зверькова и Дмитрий ПевцовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Байкале съемки фильма «Даю посадку» завершатся в августе. Осенью еще отснимут несколько сцен в Москве. После монтажа картину отправят на российские и международные кинофестивали. Там его оценят профессионалы, и после этого представят зрителям. Кстати, поклонники Дмитрия Певцова смогут следить за съемками в соцсетях "Кинокомпании Юрия Яшникова" и на канале Ютуб.

Иркутских журналистов привозят на съемочную площадку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разбитие тарелки - традиция перед началом съемок фильма.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елисей катает отца на машине по полянеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так выглядит съемочная площадка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий никому не отказал в совместном фото.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так встречают актера на БайкалеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий Певцов показывает, как он будет заходить в Байкал.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА