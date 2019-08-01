В аэропорту Иркутска у пассажира украли сумку с деньгами

Из-за собственной невнимательности один из пассажиров иркутского аэропорта едва не лишился солидной суммы денег. Находясь в международном терминале, мужчина оставил без присмотра свой рюкзак, внутри которого были личные вещи, портативная колонка и 30 тысяч рублей наличными. Сибиряк оставил сумку на полу в зале ожидания и ушел. А когда вспомнил и вернулся обратно, рюкзака и след простыл. Когда он выяснил, что сотрудникам аэропорта никто находку не приносил, понял, что вещи и деньги украли, поэтому пошел в полицию.

Та самая сумка. Фото: Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте.

- Полицейские по горячим следам просмотрели записи с видеокамер, установленных в терминале, и увидели, что произошло с сумкой, когда владелец забыл ее и ушел, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. – Выяснилось, что ее забрала одна из работниц аэропорта. Когда ее нашли, она призналась, что украла рюкзак.

- Эта женщина не является сотрудницей аэропорта и никакого отношения к нам не имеет, - отвечают на это в пресс-службе воздушной гавани Иркутска. - Более того, задержать злоумышленницу помогли сотрудники собственной безопасности аэропорта, которые вычислили ее по камерам, а затем передали полицейским.

В любом случае, за свой проступок женщине придется отвечать. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Транспортные полицейские еще раз предупреждают сибиряков, собирающихся в путешествие, не оставлять ценные вещи без присмотра. Случай в иркутском аэропорту отлично показывает, что воришкам достаточно нескольких секунд, чтобы украсть забытую сумку или гаджет.

КОНКРЕТНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ ЧУЖИЕ ВЕЩИ ИЛИ ДЕНЬГИ?

Есть совет и тем, кто находит забытые вещи в зданиях или на улицах.

- Если человек находит имущество, принадлежащее третьему лицу и распоряжается им по собственному усмотрению, то это образует состав кражи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Опять же, каждый случай индивидуален. Бывает, когда люди находили деньги, забирали их, а потом говорили, что хотели вернуть. Но это предстоит еще доказать. Вообще, лучший совет в таких случаях прост: если не хотите нажить себе проблем, при обнаружении чужих денег, автомобилей, ценных вещей, сразу звоните в полицию и сообщайте все детали. Тогда все вопросы с вас будут сняты.

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