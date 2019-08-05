2019-08-05T08:53:20+03:00
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"Решил искупаться!": медвежонку стало жарко и его выгуляли на пляже Байкала

Отдыхающие на Ольхоне шутят, что теперь иностранные туристы точно поверят, что в России медведи по улицам ходят [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Гималайского медведя искупали на ольхонском пляже. Фото: скрин с видео svodka38Гималайского медведя искупали на ольхонском пляже. Фото: скрин с видео svodka38
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По улицам слона водили...Стоп. Какого слона? Слоны у нас, в Сибири, большая редкость. Вот медведи - другое дело. Вполне обычное. То сами бегают по городу ( взять недавний случай в бамовском поселке Таксимо), то их водят на пляж Ольхона, где яблоку негде упасть. Купаться. А потому что жарко. А мишка цирковой, гималайский, мирный. И на поводке. Разве он кого обидит? К нему даже ребятишки любопытные подбегают - посмотреть поближе.

«Ольхон. Хужир. Неадекватная тетя из цирка просто выгуливает медведя на пляже. Кругом дети!» Косолапый, который в жару искупался в байкальской водичке и прошел по полному людей пляжу, вызвал настоящую бурю откликов в интернете.

-Страшно!, - пишут в комментариях к видео одни.

- Женщина с мишкой идет, никого не оскорбляет,- отвечают другие. – Видно, что медведь дрессированный. Да, что дикие животные непредсказуемы могут быть. И их желательно выгуливать в месте, где людей нет. Но значит она уверена, что он никого не тронет. Это вовсе не говорит о ее неадекватности,а лишь наоборот - о уверенности, что все будет хорошо. Я бы не испугалась, честно.

Медведь на пляже: косолапого искупали в Байкале на глазах у публики.Видео: svodka38

- Жарко медведю и что такого случилось?

-Это гималайский медведь, он в основном питается растительностью, редко лягушками и моллюсками!

С этими утверждениями, правда, не согласится ни один биолог. Потому что бывает всякое, зверь есть зверь. Хоть и цирковой. И то, что он гималайский, и то, что еще подросток - вовсе не значит, что травоядный. Хищник. На людей тоже может напасть. За милую душу.

-Медведь - животное непредсказуемое, это хищник и хищник опасный, - говорит биолог Людмила Ивушкина, хозяйка иркутской зоогалереи. - А особенно - гималайский медведь. Он и в природе очень агрессивный, гораздо чаще нападает на людей, чем бурый. Такие особенности психики у этого животного. Поэтому даже маленького медвежонка и даже на поводке выводить к людям нельзя. Это - не считая того, что этот вид Топтыгиных - в Красной книге. И содержать его в передвижных зоопарках, в неизвестно каких условиях в принципе запрещено законом.

Одно точно - мишка на поводке посреди пляжа вызвал бурю интереса и у наших туристов, и у иностранцев.

-Иностранцы будут в шоке, Подтвердится теория о том что в Сибири по улицам гуляют медведи, - шутят местные. - Медведь, может, ни разу на Байкале не купался мечта у него такая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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