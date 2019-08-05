Иркутские лесопромышленники привлекли 50 десантников Авиалесоохраны

Ассоциация лесопромышленников «Русский лес» профинансировала пребывание в Иркутской области более 50 десантников Авиалесоохраны Иркутской области, которые приступили к тушению природных пожаров в Киренском районе региона. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Желнеев.

«Ассоциация обеспечивает проживание, питание и другие расходы 50 десантников Авиалесоохраны Иркутской области», - рассказал Желнеев, добавив, что они в настоящее время задействованы на тушении природных пожаров в Киренском районе. По словам Желнеева, в ассоциации также рассматривают возможность оплаты полетов вертолетов для тушения пожаров, однако из-за большого количества авиации, которую в последние дни направили к очагам пожаров МЧС и другие ведомства, актуальной является работа специализированных дружин.

«Скорее всего, мы не задействуем вертолеты, но члены ассоциации еще пока от этого не отказались, поскольку есть труднодоступные районы. Более эффективными сейчас становятся профессиональные пожарные дружины», - отметил собеседник агентства.

По данным Ассоциации, всего с начала 2019 года иркутские лесопромышленники задействовали 137 единиц техники для тушения природных пожаров, включая бульдозеры, трактора, пожарные машины и гусеничные вездеходы. Были задействованы лесопожарные формирования численностью 242 человека. В результате ликвидировано 26 пожаров на площади 23,8 тысяч гектаров, 5 пожаров на площади 11 тысяч гектаров локализовано. За последние три месяца затраты лесопромышленников, входящих в ассоциацию, на борьбу с пожарами составили более 40 млн рублей.

По данным федеральной Авиалесоохраны и региональных лесничеств, за минувшие сутки в стране ликвидировали 25 лесных пожаров на площади почти 6,87 тыс. га, продолжают действовать пожары на площади более 122 тыс. га. Больше всего пожаров в Красноярском крае — 69 на землях лесного фонда на площади 26 тыс. 459 га. Площадь потушенных за прошедшие сутки лесных пожаров в Иркутской области составила 6629 га, что почти в 50 раз больше, чем днем ранее. По последним данным ФБУ «Авиалесоохрана», огнем в России охвачено более 3 млн га леса.