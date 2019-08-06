Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава"
Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава"
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Создать красивый газон и поддерживать его в порядке — непростой труд. И чтобы его облегчить, нужна надежная помощница - газонокосилка. В продаже есть много хороших и разных моделей. И хотя назначение у всех одно, по ряду параметров они отличаются друг от друга. Давайте попробуем в них разобраться.
Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава".
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ИСТОЧНИК KP.RU