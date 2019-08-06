2019-08-06T10:27:41+03:00
Общество

Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава"

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Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава"Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава"
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Создать красивый газон и поддерживать его в порядке — непростой труд. И чтобы его облегчить, нужна надежная помощница - газонокосилка. В продаже есть много хороших и разных моделей. И хотя назначение у всех одно, по ряду параметров они отличаются друг от друга. Давайте попробуем в них разобраться.

Какие бывают газонокосилки и как их выбрать? Об этом вам расскажет ООО "Сава".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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