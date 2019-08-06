Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора

Компания ООО «Газпром трансгаз Томск» уже девять лет реализует данный проект, став с 2011 года партнером Минздрава России и ФМБА России по программе развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Ежегодно около 1400 работников компании сдают кровь в рамках акции, и с каждым годом круг доноров становится шире.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

- Донором стал уже каждый шестой сотрудник предприятия. Да, мы не знаем и не видим тех, кому помогаем, но помощь от этого не становится менее ценной, - отметила начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Томск» Ирина Астапенко.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

Сотрудники компании в Томске могли проводить донацию на двух пунктах: в передвижной станции по переливанию крови, установленной возле главного офиса предприятия, и в помещении спорткомплекса «Ермак».

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

- Компания «Газпром трансгаз Томск» является самым надежным партнером нашего центра, - подчеркнул заведующий отделением заготовки крови ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» Сергей Молоков. - Кровь, сданная сегодня в Томске, а это не менее 90 литров, после исследований и фракционирования будет передана в медучреждения области.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

Каждый пришедший на акцию работник компании сдал около 450 мл крови. За годы проведения акций - с 2011-го по 2018-й - работниками компании во всех регионах осуществлено свыше 8 тысяч кроводач. Символично, что в нынешний, девятый год проведения акции, будет преодолена отметка в 9 тысяч. А это сотни спасенных жизней.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

В рамках акции «День донора» газовики сдают кровь не только в Томске, но во всех 25 филиалах компании: в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в новых филиалах компании на проекте МГ «Сила Сибири» - регионах, где ведется реализация Восточной газовой программы.

В 2019 году к традиционной акции компании присоединились газовики Сковородинского ЛПУМГ. Чтобы сдать кровь, сотрудники Сковородинского управления ранним июльским утром отправились на автобусе в город Свободный, преодолев расстояние 500 км. Коллег очень радушно встретили свободненские газовики, которые обеспечили прибывших сладким чаем, печеньем и помогли подготовиться к процедуре сдачи крови.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

После проверки анализов все газовики прошли процедуру регистрации, оформления документов и получили допуск у главного врача-трансфузиолога Амурской области. В течение двух с половиной часов все успешно прошли процедуру сдачи крови, получили символичный нагрудный знак «Я - донор!» и шоколад.

- Наш филиал впервые присоединился к акции по сдаче крови, - говорит Алексей Кукотин, директор Сковородинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». - Стать донором - это очень ответственный шаг и возможность спасти чью-то жизнь. Я думаю, что своим примером мы привлечем внимание не только коллег, но и всех жителей Амурской области, и в следующий раз примем участие еще большим составом.

В Благовещенске из взятого в рамках акции биоматериала получат эритроцитарную массу, плазму и эритровзвесь. Необходимые для спасения жизней людей компоненты поступят в городские и районные больницы всей Амурской области.

Аналогичные акции состоятся до конца сентября 2019 года во всех филиалах компании.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. На территории производственной деятельности общества эксплуатируется более 9,5 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 20 млрд кубометров. Численность персонала составляет более 8000 человек.

Участие работников компании в донорском движении не осталось незамеченными: дважды, в 2013 и 2017 годах, компания была награждена Федеральным медико-биологическим агентством России медалью «За содействие донорскому движению». В 2013-м Министерство здравоохранения РФ наградило генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» А.И. Титова, а в его лице и коллектив «Газпром трансгаз Томск», медалью «За заслуги в донорском движении».