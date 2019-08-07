Братская ГЭС: надежность, эффективность, развитие

«Я диспетчер света Изя Крамер, я огнями ГЭС на вас гляжу, грохочу электротракторами и электровозами гужу», - эти слова наш земляк Евгений Евтушенко посвятил ударной комсомольской стройке. Сюда приезжали со всего Советского Союза, звучал лозунг «Братскую ГЭС строит вся страна!». Ее возводили в течение 12 лет и полностью запустили в эксплуатацию в 1966 году. Тогда это было настоящим прорывом в мировой энергетике. Сооружение, построенное в суровых климатических условиях, и по сей день заставляет восторгаться грандиозностью замысла, масштабом, монументальностью и гармоничностью. Оно уникально. Из-за отсутствия сквозного судоходства по Ангаре гидроузел не оборудован пропускными сооружениями. А по гребню плотины проходит магистральная железная дорога Тайшет - Лена, ниже - шоссе.

Сегодня Братская ГЭС по-прежнему в передовиках: вторая и самая мощная гидроэлектростанция на Ангаре. Гордость энергетики России и лидер в Евразии по общему объему выпуска электроэнергии с пуска первого агрегата. ГЭС входит в состав компании En+ Group, ведущего производителя алюминия и электроэнергии.

Новая энергия - глобальное обновление

En+ Group реализует ключевой проект технического перевооружения сибирских гидростанций «Новая энергия». Инвестиции по ней до 2026 года составят 21 млрд рублей. Оценка дополнительных вливаний до 2046 года в текущих ценах - около 34 млрд рублей. Обновление оборудования и плановые текущие ремонты позволяют повысить надежность и безопасность всех ГЭС. Эффект уже есть.

- Благодаря программе, в первом полугодии 2019 года дополнительная общая выработка на том же объеме воды составила 595 млн киловатт-часов, а снижение выбросов парниковых газов по группе составило 690 000 т, - рассказывает генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков. - При этом четыре станции, расположенные в Восточной Сибири, Братская, Иркутская, Усть-Илимская и Красноярская, произвели в январе-июне 28,7 млрд киловатт-часов электроэнергии. Это на 9,1% больше, чем в первом полугодии 2018-го. Реализация программы модернизации сибирских ГЭС в долгосрочной перспективе обеспечит одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций. Проект направлен на увеличение выработки чистой энергии, используя тот же объем воды. К тому же он экологичный, поскольку происходит снижение выбросов парниковых газов. Все это доказывает важность внедрения современных технологий в производстве электроэнергии.

Михаил Хардиков, генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго». Фото: Пресс-служба En+ Group

Что заменят на Братской ГЭС?

От величия сибирской жемчужины гидроэнергетики захватывает дух. Особенно когда понимаешь, что Братская ГЭС сдерживает огромное водохранилище, тоже уникальное в своем роде. Его наполнение и структура позволяют «подстраиваться» к любым условиям без ущерба природе. Например, накапливать воду и бережно хранить в период, когда ее мало. Или спокойно абсорбировать ее «излишки». Допустим, река Ия, впадающая в Братское водохранилище, хоть и принесла достаточно много воды этим летом, но необходимости пропуска через плотину и мероприятий ниже по течению не потребовалось.

Чтобы повысить эффективность и надежность станции, компания En+ Group в 2016 - 2018 годах направила в общей сложности более 2,3 млрд рублей на ее модернизацию. Средства пошли на замену рабочих колес, техническое перевооружение открытых распределительных устройств, а также текущие ремонтные работы.

- С 2006 года на Братской ГЭС были заменены 12 рабочих колес из 18, - говорит директор станции Константин Молодкин. - Это повысило их коэффициент полезного действия до 95,3%. Тем самым существенно изменилась генерация электроэнергии при том же объеме воды, сократились выбросы парниковых газов по теплостанциям группы в Восточной Сибири. Оставшиеся колеса еще на шести гидроагрегатах планируем поменять до 2026 года. Сейчас ведем переговоры с изготовителями оборудования, уточняем показатели эффективности проекта.

Продолжается обновление и вспомогательного оборудования. В частности, завершается замена 10 маслонаполненных кабельных линий от блочных трансформаторов до открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ на кабель из сшитого полиэтилена. Последнюю из них планируется заменить в ноябре 2019 года. Новый кабель надежнее, обладает высокой пропускной способностью, более эффективен и безопасен.

Помимо этого меняются воздушные выключатели на элегазовые, трансформаторы тока и устаревшие комплекты защит на электромеханических реле. Это также повысит надежность оборудования станции. Большое внимание уделяется и обновлению гидротехнических сооружений. Например, реконструируется одна из шахт глубиной в 30 м. Рабочие укрепляют бетонные стенки. Это продлит срок эксплуатации шахты. Материалы, к слову, применяются тоже передовые - современные износостойкие сплавы, максимально доступные сегодня.

Потребление растет

- Объемы потребления электроэнергии с каждым годом стабильно увеличиваются: появляются новые производства, в том числе в сфере лесопереработки. К тому же больше становится тех, кто занимается майнингом критповалют. Мы отмечаем высокую и стабильную потребность в ресурсах в Иркутской области. И Братская ГЭС является регулирующей станцией для всей объединенной энергосистемы Сибири. Электроэнергия, вырабатываемая здесь, идет во все сибирские регионы, - подчеркнул Михаил Хардиков.

Фото: Пресс-служба En+ Group

КСТАТИ

Перевооружение и на других станциях

На Иркутской ГЭС 1 июля 2019 года состоялось историческое событие. Здесь начали демонтаж первого гидроагрегата, который прослужил 63 года. И это тоже часть программы «Новая энергия». Первый полностью обновленный гидроагрегат будет введен в эксплуатацию в 2020 году, еще три заменят к 2023 году. Мощность каждого благодаря обновлению увеличится с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Помимо этого, в рамках программы (кроме замены 12 рабочих колес на Братской ГЭС) уже заменены четыре рабочих колеса на Усть-Илимской ГЭС, все 12 гидроагрегатов и два рабочих колеса на Красноярской ГЭС, повсеместно идет замена вспомогательного оборудования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4,5 млн кВт - установленная мощность Братской ГЭС

22,6 млрд кВт⋅ч - средняя выработка электроэнергии в год на станции.

1 трлн кВт⋅ч электроэнергии получено за все время эксплуатации.

924 м - длина плотины, 124,5 м - максимальная высота.

15 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 250 МВт и 3 по 255 МВт.

ЦЕЛИ

На 2 млрд кВт⋅ч увеличить производство экологически чистой электроэнергии на сибирских ГЭС En+ Group с 2022 года.

На 2,3 млн т в год снизить выбросы парниковых газов по тепловым станциям группы.