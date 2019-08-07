Бой со змеей: житель Тулуна забил лопатой гадюку
После двух наводнений, которые обрушились на Тулун за это лето, местным жителям уже ничего не страшно. Теперь они готовы отбивать свой город не только от большой воды, но и от ядовитых змей, которые массово стали появляться там после сильнейшего паводка. Один из таких местных жителей встретив гадюку на городской улице, не стал убегать от греха подальше, а сразу схватился за лопату и вызвал ползучую незваную гостью на бой. Его приятель в это время включил камеру смартфона.
Терпеть то, что ее несколько раз, пусть и слабо, но огрели черенком по голове, змея не стала, и попыталась кинуть "ответку". Она громко зашипела, а затем попробовала ужалить неизвестный себе металлический предмет. Но догадавшись, что это бесполезно, решила не связываться и сдать этот неравный бой. Она поползла в сторону, и в ту же секунду человек с лопатой нанес по ней мощный удар черенком в стиле дровосека. На сколько частей тулунчанин разрубил гадюку и разрубил ли вообще, история умалчивает, так как съемка на этом резко обрывается.
Житель Тулуна вызвал гадюку на бой.Видео: группа "Инцидент Иркутск"
Большинство пользователей соцсетей, куда попал ролик, поступок тулунчанина с лопатой не оценили, отметив, что убивать гадюку все же не стоило. Некоторые поддерживают сибиряка, ссылаясь на то, что, продолжая ползать по улицам, змея могла кого-нибудь ужалить.
Кстати, об опасности нашествия змей, тулунчан предупреждали еще после первой волны паводка. Тогда по городу даже развешали объявления об опасности. Людям вообще посоветовали не приближаться к ползучим гадам при встрече на улице, и уж тем более не пробовать ее поймать. На заметку, угрозу для человека представляют не только взрослые особи, но и недавно вылупившиеся детеныши.
Если же избежать встречи с гадюкой не удалось, старайтесь медленно отступать назад, избегайте резких движений, не выставляйте вперед руки и не разворачивайтесь к ней спиной.
ИСТОЧНИК KP.RU