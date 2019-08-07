2019-08-07T11:58:17+03:00
Происшествия

Бой со змеей: житель Тулуна забил лопатой гадюку

Местный житель встретил ползучего гада на улице [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бой со змеей: житель Тулуна забил лопатой гадюку. Фото: "Инцидент Иркутск".Бой со змеей: житель Тулуна забил лопатой гадюку. Фото: "Инцидент Иркутск".
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После двух наводнений, которые обрушились на Тулун за это лето, местным жителям уже ничего не страшно. Теперь они готовы отбивать свой город не только от большой воды, но и от ядовитых змей, которые массово стали появляться там после сильнейшего паводка. Один из таких местных жителей встретив гадюку на городской улице, не стал убегать от греха подальше, а сразу схватился за лопату и вызвал ползучую незваную гостью на бой. Его приятель в это время включил камеру смартфона.

Терпеть то, что ее несколько раз, пусть и слабо, но огрели черенком по голове, змея не стала, и попыталась кинуть "ответку". Она громко зашипела, а затем попробовала ужалить неизвестный себе металлический предмет. Но догадавшись, что это бесполезно, решила не связываться и сдать этот неравный бой. Она поползла в сторону, и в ту же секунду человек с лопатой нанес по ней мощный удар черенком в стиле дровосека. На сколько частей тулунчанин разрубил гадюку и разрубил ли вообще, история умалчивает, так как съемка на этом резко обрывается.

Житель Тулуна вызвал гадюку на бой.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Большинство пользователей соцсетей, куда попал ролик, поступок тулунчанина с лопатой не оценили, отметив, что убивать гадюку все же не стоило. Некоторые поддерживают сибиряка, ссылаясь на то, что, продолжая ползать по улицам, змея могла кого-нибудь ужалить.

Кстати, об опасности нашествия змей, тулунчан предупреждали еще после первой волны паводка. Тогда по городу даже развешали объявления об опасности. Людям вообще посоветовали не приближаться к ползучим гадам при встрече на улице, и уж тем более не пробовать ее поймать. На заметку, угрозу для человека представляют не только взрослые особи, но и недавно вылупившиеся детеныши.

Если же избежать встречи с гадюкой не удалось, старайтесь медленно отступать назад, избегайте резких движений, не выставляйте вперед руки и не разворачивайтесь к ней спиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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