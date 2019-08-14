2019-08-14T04:43:54+03:00
Спорт

«Горы сами решают,кого забрать»: иркутяне прощаются с разбившимся альпинистом Сергеем Войличенко

Трагедия произошла при спуске с Пика Победы на Тянь-Шане в Киргизии
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне оплакивают разбившегося альпиниста Сергея Войличенко. Фото: архив Сергея ВойличенкоИркутяне оплакивают разбившегося альпиниста Сергея Войличенко. Фото: архив Сергея Войличенко
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Печальные вести пришли из Киргизии. Разбился иркутский альпинист Сергей Войличенко. Он покорил Пик Победы — высшая точка Тянь-Шаня. Трагедия случилась на спуске. Как сообщают СМИ со ссылкой на фирму, организующую восхождения на семитысячники бывшего СССР, Войличенко сорвался и пролетел несколько сотен метров. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Сергея Войличенко знали многие люди увлекающиеся спортом. С 2011 года он возглавлял Иркутскую секцию альпинизма, был одним из организаторов командных соревнований по альпинистским восхождениям «Байкализм», на которые приезжали альпинисты со всей России. Кроме этого, Сергей Константинович вел активный образ жизни, участвовал в забегах и марафонах, скоростных подъемах. Был своим и среди альпинистов, и среди бегунов.

- Недавно бегали вместе, а тут вот...- пишет на своей странице в соцсети частый участник марафонов Роман Калинин. - Горы сами решают кого забрать...

Иркутяне оплакивают разбившегося альпиниста Сергея Войличенко. Фото: соцсети

Иркутяне оплакивают разбившегося альпиниста Сергея Войличенко. Фото: соцсети

Последняя значимое восхождение Войличенко — семитысячник Хан-Тенгри. Он взошел на него один «соло» и ночевал там на вершине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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