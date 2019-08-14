2019-08-14T05:54:58+03:00
Общество

Эвакуировали на вертолете из ущелья Архабон: тульские спасатели помогли туристу в Бурятии

У 75-летнего мужчины обострилось заболевание и он не мог сам ходить. Сейчас он в больнице Иркутска
Мария КНЯЗЕВА
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Тульские спасатели спасли туриста в БурятииТульские спасатели спасли туриста в БурятииФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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«Прилетит вдруг волшебник» пусть и не в голубом, но вертолете. И не один, а сразу несколько. Спасателям вчера, 13 августа, пришлось в срочном порядке эвакуировать 75-летнего туриста с берегов реки Ока в Окинском районе Бурятии.

- Сообщение о том, что на берегу лежит мужчина и не может самостоятельно передвигаться поступило на пульт дежурного, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Как выяснилось, он путешествовал в составе незарегистрированной туристической группы.

На помощь на вертолете Ми-8 вылетели сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России, которые помогали устранять последствия в пострадавшем от наводнения Тулуне. Мужчину нашли вблизи ущелья Архабон.

Тульские спасатели спасли туриста в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тульские спасатели спасли туриста в БурятииФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выяснилось, что у пенсионера обострилось заболевание и он не может сам передвигаться. Туриста погрузили на носилках в вертолет, оказали необходимую помощь и доставили в Иркутск для размещения в больнице города.

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Тульские спасатели эвакуировали на вертолете туриста в Бурятии.У 75-летнего мужчины обострилось заболевание и он не мог сам ходить. За пенсионером прилетели МЧСовцы на вертолете Ми-8. Сейчас он в больнице ИркутскаГУ МЧС по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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