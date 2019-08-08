Яблоки, груши и персики из Китая исчезнут с иркутских прилавков

С 10 августа поставки фруктов из Китая практически прекратятся. В запретном списке Россельхознадзора яблоки, груши, айва, абрикос, вишня, черешня, персик, нектарин, слива. Почему? Не раз и не два ведомство обнаруживало в ящиках с фруктами из Поднебесной плодожорку и тому подобных вредителей. Попади они в сад, с собственным урожаем от яблонь придется распрощаться. Но нас больше интересует другое: не исчезнут ли фрукты из магазинов и с рынка, не взлетят ли цены?

- Что есть-то будем? Европейских яблок нет - они запрещены, в супермаркетах одни китайские, - вопрошают иркутяне. - И цены уже взвинтили дороже 170 рублей за кило. Ждать, пока из Узбекистана привезут или из Молдавии? Так дорого будет, потому что везти далеко! Видимо, придется нам в этом году налегать на морковку и капусту.

Эксперты считают, что ничего страшного сибиряков не ждет. Наоборот, скоро пойдут вагоны с юга с российскими наливными.

- Российские яблоки уже есть в продаже в магазинах, - говорит представитель иркутской фирмы, специализирующейся на поставке фруктов, Станислав Минзулин. - Начался сбор урожая на юге страны: в Ставрополе, Краснодаре, Крыму. И нас готовы буквально завалить свежими, качественными и недорогими фруктами. В 2014 году, когда запретили ввоз яблок из Европы, там разбили великолепные сады. И с каждым годом урожаи растут. А вот в Китае сейчас как раз не сезон яблок. Оттуда везут нектарины и персики, которые тоже попадают под запрет. Но узбекские намного вкуснее.

В Плодоовощном союзе России подсчитали: яблок в прошлом году на юге собрали почти 2 млн тонн да еще завезли 850 тыс. тонн. В основном у нас в стране едят плоды из Молдавии, они самые дешевые. На 2-м месте по поставкам Китай, на 3-м - Сербия. Но уже к 2023 году наши садоводы намерены вытеснить импортных.

- Садоводство в Краснодарском крае развивается стремительными темпами, - подтверждает заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. - Урожай прошлого года побил рекорд последних 30 лет. Заложили плодохранилище на 7 тыс. тонн.

Так что с этой стороны нам угрозы нет. Яблоки с юга в ближайшее уже время заменят китайскую продукцию. А по поводу поставок из Поднебесной уже назначены переговоры, они пройдут через несколько дней. В сентябре наши инспекторы по качеству фруктов поедут в Китай - в сады, где выращивают фрукты. Теперь к поставкам будут подходить избирательнее.