Звездопад в августе: где наблюдать в Иркутске Персеиды

Пик самого романтичного, пожалуй,события уходящего лета ожидается в ночь с понедельника на вторник. Ослепительный, в прямом смысле этого слова, звездопад в августе смогут увидеть жители всех регионов нашей необъятной, от Дальнего Востока до столицы страны. Зрелище интригует вернее любого праздничного фейерверка.Будут загадывать желания, разглядывая падающие звезды, жители Иркутска.

Метеорный поток Персеиды наиболее активен с 17 июля по 24 августа, поэтому смотреть на небо и считать «падающие звёзды» можно хоть каждую ночь. Однако пик активности ежегодно приходится на 12 августа. Именно в эту ночь звездопад в августе наиболее яркий и интенсивный. Небесные тела похожи на светящиеся капли дождя. Помимо романтики, можно окунуться и в мифы Древней Греции. Настоящая сказка, правда? Ведь метеорный поток Персеиды назван в честь Персея – того самого героя, убившего Медузу Горгону. А вот чудо в виде звездопада объясняется научно: метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Таттла.

Грандиозное представление, которое приготовила сама природа, можно наблюдать невооруженным глазом, то есть без специальных биноклей и телескопов. Но подготовиться к метеорному дождю всё же надо: например, заранее уехать за город, подальше от пробок, ночных фонарей и светящихся окон многоэтажек. Там, где темнее и пахнет лесной свежестью. Тогда зрелище пройдет в разы спокойнее и приятнее.

К ночи падающих звезд уже готов и Иркутский планетарий. Традиционное наблюдение метеорного потока Персеиды пройдет рядом с Домом культуры села Мамоны. Всего в пяти км от областного центра. Начало в 22:00. Присоединиться может любой желающий абсолютно бесплатно. Разве что, с собой можно привезти туристические стульчики. А вообще, бывалые наблюдатели советуют запастись матрасом, ведь лицезреть такую красоту лучше в положении лежа. Не лишней будет и теплая куртка, ведь в понедельник, если верить метеорологам, ожидается дождь и 18 градусов тепла, а вот во вторник уже ясно и +21. Остается только ожидать вечернего прояснения и чистого ночного неба, без туч. Ведь в пасмурную погоду вряд ли удастся увидеть поток Персеиды - зрелищный звездопад в августе.

Подобные наблюдения, организованные Иркутским планетарием, проходят ежегодно, с 12 на 13 число последнего летнего месяца. К слову, каждое лето количество падающих звезд растет. Например, в 2017-ом году зрителям удалось насчитать 30 метеоров за всё время наблюдений, а в прошлом году, за два часа, удалось насчитать 50 метеоров: 27 - в первый час наблюдений, и 23 метеора - во второй. Участие в наблюдениях приняли около 400 человек. А в этом году астрологи сулят вообще один из самых ярчайших и запоминающихся звездопадов за всё время наблюдений – 100 метеоров в час. Кто не сможет стать свидетелем звездопада в августе - потока Персеиды – не беда. Ведь с осенью и зимой ожидается еще 4 настоящих звездных парада!