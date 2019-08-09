«Сур-Харбан-2019»: школьный спортивный праздник состоялся в Иркутской области

В поселке Новонукутский 8 и 9 августа состоялся большой спортивный праздник. Более 500 школьников из Свирска, Балаганского, Заларинского, Усть-Удинского районов и Усть-Ордынского Бурятского округа показывали свою ловкость и умения в областном празднике «Сур-Харбан-2019».

В спортивной программе - бурятская борьба «Барилдаан», стрельба из лука по национальным правилам, состязания в легкоатлетических дисциплинах, мини-футболу и волейболу. Страсти кипели нешуточные. Борьба серьезная, волевая. На церемонии открытии соревнований побывали председатель областного парламента Сергей Сокол и вице-спикер Кузьма Алдаров. Парламентарии посетили площадки, где шли состязания, а также провели совещание с тренерами секций. Тема была посвящена развитию и популяризации национальных видов спорта.

- Создание условий для занятий спортом, в первую очередь, для детей - одно из приоритетных направлений работы для депутатов нынешнего созыва, - сказал Сергей Сокол. - Вместе с коллегами мы содействуем выделению средств из бюджета на ремонт и строительство спортивных объектов, ведем парламентский контроль за ходом работ. Мы максимально нацелены на то, чтобы улучшить материально-техническую базу. Большое направление - это возрождение национальных видов спорта. Благодаря энтузиастам, тренерам – таким, как вы, – жители региона, молодежь постепенно возвращаются к своим истокам, вспоминают давно забытые традиции. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в решении этих вопросов.

Кстати, за последние три года усилиями парламентариев на спорт увеличено финансирование почти в четыре раза. В этом году выделено из казны более двух миллиардов рублей. Средства идут на содержание объектов, капитальные ремонты, строительство плоскостных спортивных сооружений, спортзалов, бассейнов.

Также тренеры поделились планами по созданию федерации национальных видов спорта, на базе которой будут развиваться виды состязаний всех живущих на территории области народов. Поддержку председателя ЗС получило предложение объединить спортивную инфраструктуру Нукутского района и санатория «Нукутская мацеста», который широко известен за пределами области целебными свойствами воды, в единый комплекс. Здесь могли бы проходить подготовку, восстанавливаться и реабилитироваться спортивные сборные области. Законодательное Собрание области поддержит создание федерации национальных видов спорта в Приангарье.

На встрече с Сергеем Соколом тренеры обратили внимание на то, что в госпрограммах необходимо предусмотреть строительство новых стадионов. Необходимо обновить и школьный споринвентарь. ФОТО: Лариса Федорова.

В Сур-Харбане приняли участие более 500 юных спортсменов из 12 муниципальных образований области. Соревнования проводились по пяти видам спорта. ФОТО: Лариса Федорова.

Сергей Сокол: Уникальная, самобытная культура бурятского народа, национальные виды спорта – все это настоящее достояние Иркутской области. И я искренне рад, что есть люди, которые хранят эти замечательные традиции. Фото: Лариса Федорова.

За несколько лет школьный Сур-Харбан – уникальный и очень древний праздник – успел стать настоящей визитной карточкой региона. ФОТО: Лариса Федорова.

Сергей Сокол поблагодарил главу Нукутского района Сергея Гомбоева и его жителей за организацию масштабного спортивного мероприятия. ФОТО: Лариса Федорова.

Участвовали команды муниципальных районов Иркутской области, сформированные из учащихся 2003 годов рождения и младше. ФОТО: Лариса Федорова.

Вот такие юные спортсмены! ФОТО: Лариса Федорова.

Спортивная программа праздника включает бурятскую борьбу «Барилдаан», стрельбу из лука по национальным правилам, состязания в легкоатлетических дисциплинах, мини-футболу и волейболу. ФОТО: Лариса Федорова.

На празднике состоялся конкурс детского творчества «Детства яркая палитра» и большое театрализованное выступление коллективов, где было задействовано более 150 артистов и молодых дарований. ФОТО: Лариса Федорова.

Парламентарии обсудили с тренерами важные вопросы, касающиеся развития спорта. Из первых уст услышали, с какими они сталкиваются трудностями, узнали об инициативах. И поддержали их. ФОТО: Лариса Федорова.