Дальневосточный гектар в Бурятии: более 400 сибиряков подали заявление на получение земли
Бесплатно получить большой участок земли, чтобы воплотить свою мечту, например, открыть бизнес или построить жилье… Нет, это не мечта, а реальная программа! О дальневосточном гектаре слышали многие сибиряки, но все-таки не каждый готов был обустраивать территорию за тысячи километров от дома. Но теперь это стало ближе к нам. Так, жители Бурятии с 1 августа уже получают землю в своем родном регионе. Не зря ведь прошлой осенью его тоже отнесли к Дальнему Востоку.
Заявления посыпались в первый же день - получить участок земли захотели сразу 130 жителей Бурятии. И первым счастливчиком стал Александр Ботов из Улан-Удэ. Он вместе с супругой выбрал два гектара в Тарбагатайском районе - совсем неподалеку от столицы республики.
- Я более 20 лет занимаюсь производством мебели, - рассказал Александр агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. - Первые шесть лет трудился на крупной фирме, затем занялся своими проектами. Сейчас у меня есть бизнес, который уже нужно расширять и обустраивать жилье для работников.
Александр очень ждал, когда же стартует программа, чтобы получить землю для своей будущей мебельной фабрики. Заранее зашел в специальную систему, присматривал подходящую территорию. Утром 1 августа он подал заветное заявление, а уже к концу дня праздновал победу, подписывая договор.
- Планирую обустраивать землю в этом году, - говорит Александр. - Благо автотрасса проходит прямо по границе участка, а с другой стороны - электроподстанция. Нужно поскорее сделать съезд с дороги, подключиться к электросети. Ближе к зиме надеюсь получить гранты на развитие бизнеса, может быть, возьму ипотеку.
Более 400 сибиряков подали заявление на получение «Дальневосточного гектара». Фото: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
На сегодняшний день уже 404 жителя Бурятии подали заявление на получение дальневосточного гектара, они обрабатываются. Землю, к слову, выдают быстро – в среднем за 52 дня.
− Сибиряки берут территорию, в основном, для строительства частных домов и для развития сельского хозяйства, - пояснили «Комсомолке» в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. - Пока трудно сказать, какие именно проекты там будут воплощаться. Владельцы земли могут думать над этим в течение года.
Напомним, целых пять лет не нужно платить налоги. Через три года задекларируете землю. Спустя 4,5 года после того, как ее выдали, есть шесть месяцев, чтобы оформить в собственность или надолго арендовать.
А что насчет жителей Иркутской области? Можем ли и мы бесплатно получить территорию в Бурятии? Увы, придется подождать. Такая возможность у нас появится только через год, с 1 августа 2020 года.
КОНКРЕТНО
Как получить участок
Нужно зайти на сайт Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» и там выбрать землю. Вариантов много: в деревнях и на фермах, возле трассы или, наоборот, в уединенном местечке вдали от шума и суеты. Площадь тоже определяете сами. Если для маленькой дачи, то можно взять максимум 10 соток, если планируете открыть коллективом большую ферму - берите до 10 гектаров. Дальше все просто. Отправляете заявление, затем заключаете договор и решаете, как свою землю будете использовать.
Кстати, чтобы это было проще, на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке есть шаблоны для составления проектов: достаточно легко выбрать направление, которое вам по душе.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Где еще сибиряки могут обзавестись сотками
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
ИСТОЧНИК KP.RU