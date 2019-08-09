Дальневосточный гектар в Бурятии: более 400 сибиряков подали заявление на получение земли

Бесплатно получить большой участок земли, чтобы воплотить свою мечту, например, открыть бизнес или построить жилье… Нет, это не мечта, а реальная программа! О дальневосточном гектаре слышали многие сибиряки, но все-таки не каждый готов был обустраивать территорию за тысячи километров от дома. Но теперь это стало ближе к нам. Так, жители Бурятии с 1 августа уже получают землю в своем родном регионе. Не зря ведь прошлой осенью его тоже отнесли к Дальнему Востоку.

Заявления посыпались в первый же день - получить участок земли захотели сразу 130 жителей Бурятии. И первым счастливчиком стал Александр Ботов из Улан-Удэ. Он вместе с супругой выбрал два гектара в Тарбагатайском районе - совсем неподалеку от столицы республики.

- Я более 20 лет занимаюсь производством мебели, - рассказал Александр агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. - Первые шесть лет трудился на крупной фирме, затем занялся своими проектами. Сейчас у меня есть бизнес, который уже нужно расширять и обустраивать жилье для работников.

Александр очень ждал, когда же стартует программа, чтобы получить землю для своей будущей мебельной фабрики. Заранее зашел в специальную систему, присматривал подходящую территорию. Утром 1 августа он подал заветное заявление, а уже к концу дня праздновал победу, подписывая договор.

- Планирую обустраивать землю в этом году, - говорит Александр. - Благо автотрасса проходит прямо по границе участка, а с другой стороны - электроподстанция. Нужно поскорее сделать съезд с дороги, подключиться к электросети. Ближе к зиме надеюсь получить гранты на развитие бизнеса, может быть, возьму ипотеку.

Более 400 сибиряков подали заявление на получение «Дальневосточного гектара». Фото: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

На сегодняшний день уже 404 жителя Бурятии подали заявление на получение дальневосточного гектара, они обрабатываются. Землю, к слову, выдают быстро – в среднем за 52 дня.

− Сибиряки берут территорию, в основном, для строительства частных домов и для развития сельского хозяйства, - пояснили «Комсомолке» в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. - Пока трудно сказать, какие именно проекты там будут воплощаться. Владельцы земли могут думать над этим в течение года.

Напомним, целых пять лет не нужно платить налоги. Через три года задекларируете землю. Спустя 4,5 года после того, как ее выдали, есть шесть месяцев, чтобы оформить в собственность или надолго арендовать.

А что насчет жителей Иркутской области? Можем ли и мы бесплатно получить территорию в Бурятии? Увы, придется подождать. Такая возможность у нас появится только через год, с 1 августа 2020 года.

КОНКРЕТНО

Как получить участок

Нужно зайти на сайт Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» и там выбрать землю. Вариантов много: в деревнях и на фермах, возле трассы или, наоборот, в уединенном местечке вдали от шума и суеты. Площадь тоже определяете сами. Если для маленькой дачи, то можно взять максимум 10 соток, если планируете открыть коллективом большую ферму - берите до 10 гектаров. Дальше все просто. Отправляете заявление, затем заключаете договор и решаете, как свою землю будете использовать.

Кстати, чтобы это было проще, на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке есть шаблоны для составления проектов: достаточно легко выбрать направление, которое вам по душе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще сибиряки могут обзавестись сотками

Амурская область

Еврейская автономная область

Камчатский край

Магаданская область

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область

Хабаровский край

Чукотский автономный округ