Росстат: иркутяне налегают на мясо и сладости, но недоедают овощей и фруктов

На завтрак - омлет, на обед – салат, суп второе и компот, а на ужин - фрукты… Это в идеале, а на деле редко получается питаться сбалансировано. Как выглядит рацион жителей Иркутской области? Смотрим данные Росстата.

Итак, статистика говорит сама за себя. Если ориентироваться на нормы Минздрава, то горожане серьезно недоедают рыбы, фруктов и ягод. А за последние пару лет эти продукты стали появляться на нашем столе еще реже, чем раньше. Объяснение? Вполне простое и логичное – цены в магазинах постепенно растут.

- Денег у большинства людей немного, поэтому они выбирают более сытные, калорийные продукты, а фрукты и ягоды – это если не роскошь, то уж точно не товар первой необходимости, - комментирует врач-диетолог Александр Мантахаев. – С рыбой то же самое – проще купить мясо или макароны.

Рацион питания меняется с каждый годом. Фото: Наталья ВИБЕ.

Цифры подтверждают: расходы у иркутян возросли на все продукты, в том числе и на те самые редкие в меню фрукты-ягоды. В последнее время сибиряки налегают на картофель, мясо, «молочку», яйца, сахар и масло. Этих продуктов на столе у иркутян становится все больше. Причем мяса и сладостей – в избытке, врачи рекомендуют кушать их меньше.

Кроме цен у такого плотного рациона, пожалуй, есть еще одна причина – сибирский климат. Все-таки когда холодно, организм расходует больше энергии, поэтому и пищу выбираем более сытную. Ну и современный ритм жизни тоже не стоит списывать со счетов, иногда на полноценный завтрак или обед действительно не хватает времени. Перехватил где-то на ходу слойку, запил кофе и доволен. А когда, наконец, появляется свободное время на готовку или поход в ресторан, то кушаем блюда посытнее, чтобы восполнить запасы энергии.

Так вот, главное, с этим не переусердствовать, а то и до проблем с лишним весом недалеко. Росстат приводит данные, что калорийность питания в Иркутской области растет.

- Увы, в среднем 30 процентов населения страдает ожирением, это применимо и для Иркутска, - говорит Александр Мантахаев. – Какое питание идеально? По утрам кушать сложные углеводы (каши, макароны), в течение дня белок (овощи и мясо), не налегать на сладкое. Вообще, в рационе должно быть хотя бы 20-25 процентов белков, 50 процентов углеводов, 15-20 процентов жиров. Сейчас есть специальные приложения на телефон, куда можно вносить блюда и смотреть, сколько каких веществ и калорий они содержат.