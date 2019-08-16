2019-08-16T14:09:12+03:00
Общество

Росстат: иркутяне налегают на мясо и сладости, но недоедают овощей и фруктов

Калорийность меню сибиряков постепенно растет
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Иркутяне недоедают овощей и фруктов, рыба в рационе тоже появляется нечастоИркутяне недоедают овощей и фруктов, рыба в рационе тоже появляется нечастоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На завтрак - омлет, на обед – салат, суп второе и компот, а на ужин - фрукты… Это в идеале, а на деле редко получается питаться сбалансировано. Как выглядит рацион жителей Иркутской области? Смотрим данные Росстата.

Итак, статистика говорит сама за себя. Если ориентироваться на нормы Минздрава, то горожане серьезно недоедают рыбы, фруктов и ягод. А за последние пару лет эти продукты стали появляться на нашем столе еще реже, чем раньше. Объяснение? Вполне простое и логичное – цены в магазинах постепенно растут.

- Денег у большинства людей немного, поэтому они выбирают более сытные, калорийные продукты, а фрукты и ягоды – это если не роскошь, то уж точно не товар первой необходимости, - комментирует врач-диетолог Александр Мантахаев. – С рыбой то же самое – проще купить мясо или макароны.

Рацион питания меняется с каждый годом. Фото: Наталья ВИБЕ.

Рацион питания меняется с каждый годом. Фото: Наталья ВИБЕ.

Цифры подтверждают: расходы у иркутян возросли на все продукты, в том числе и на те самые редкие в меню фрукты-ягоды. В последнее время сибиряки налегают на картофель, мясо, «молочку», яйца, сахар и масло. Этих продуктов на столе у иркутян становится все больше. Причем мяса и сладостей – в избытке, врачи рекомендуют кушать их меньше.

Кроме цен у такого плотного рациона, пожалуй, есть еще одна причина – сибирский климат. Все-таки когда холодно, организм расходует больше энергии, поэтому и пищу выбираем более сытную. Ну и современный ритм жизни тоже не стоит списывать со счетов, иногда на полноценный завтрак или обед действительно не хватает времени. Перехватил где-то на ходу слойку, запил кофе и доволен. А когда, наконец, появляется свободное время на готовку или поход в ресторан, то кушаем блюда посытнее, чтобы восполнить запасы энергии.

Так вот, главное, с этим не переусердствовать, а то и до проблем с лишним весом недалеко. Росстат приводит данные, что калорийность питания в Иркутской области растет.

- Увы, в среднем 30 процентов населения страдает ожирением, это применимо и для Иркутска, - говорит Александр Мантахаев. – Какое питание идеально? По утрам кушать сложные углеводы (каши, макароны), в течение дня белок (овощи и мясо), не налегать на сладкое. Вообще, в рационе должно быть хотя бы 20-25 процентов белков, 50 процентов углеводов, 15-20 процентов жиров. Сейчас есть специальные приложения на телефон, куда можно вносить блюда и смотреть, сколько каких веществ и калорий они содержат.

Траты на продукты тоже растут. Фото: Наталья ВИБЕ.

Траты на продукты тоже растут. Фото: Наталья ВИБЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ДТП в Бурятии: погиб 14-летний пассажир
176 часов советского производства: немецкий коллекционер передал в дар музею Ангарска свою коллекцию
Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили
Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из Братска
В Иркутской области к 1 сентября откроются после ремонта 8 детсадов и 15 школ, пострадавших в наводнении
"В движении" на радио "Комсомольская правда": Самбо - борьба для интеллектуалов
Перекрытие дорог в Иркутске: ограничат проезд на улице Ширямова
На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы
"Тещин" язык отдадут горнолыжникам: на серпантине у Култука больше не будет ДТП
Опасность ртутного загрязнения уйдет из Усолья-Сибирского
21 августа при покупке еженедельника «КП» в сети «Пресс Медиа» и «Веды» - журнал «Фиксики» в подарок
Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска
"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске